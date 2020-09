La facturación de las viviendas turísticas de Málaga ha caído un 70% este verano

Las viviendas turísticas de la provincia han hecho frente al verano, como otros operadores turísticos, con la idea de salvar los muebles, debido a la crisis sanitaria y económica derivada del coronavirus, que, a su vez, ha repercutido en una caída importante de turistas a lo largo del verano, un problema generalizado para hoteles y otras modalidades de alojamiento vacacional, dada las limitaciones de movilidad y las cuarentenas impuestas a España por otros países. Lo cierto es que los datos, según el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA), Carlos Pérez-Lanzac, no son buenos, ya que este verano la caída de facturación del sector en la provincia ha sido del 70% en relación al mismo periodo de 2019, pese a que los datos de ocupación no han sido tan catastróficos como se esperaba.

Así, la AVVA preveía una ocupación de las viviendas turísticas de la provincia de en torno a un 40% o 45%, y finalmente esta ha llegado al 53,5%. ¿Por qué ha caído entonces la facturación? Fácil, porque los propietarios y agencias que gestionan las viviendas turísticas han bajado los precios para tratar de competir. De hecho, la bajada media de esos precios oscila entre el 30% y el 40% este verano, explica Pérez-Lanzac. Por meses, la ocupación fue en junio inferior al 40%, de en torno a un 50% o 55% en julio y en agosto, de un 70%.

¿Quién ha acudido a las viviendas turísticas este verano? Fundamentalmente turistas nacionales, familias en su mayor parte, y muchos procedían, de hecho, de la misma provincia, es decir, eran malagueños. No obstante, las familias nacionales, y de la Costa del Sol han supuesto el 85% de los clientes. El 15% de estos se han alojado en pisos vacacionales de Málaga, precisamente, por trabajo, dice Pérez-Lanzac. «Esto nos ha dejado en una debilidad grande», dice el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, quien, no obstante, añade que el sector ha aguantado el tirón, en buena parte, a lo largo de la época estival que está a punto de expirar, gracias a las viviendas turísticas situadas en entornos rurales, donde se han registrado ocupaciones muy superiores a la media, de en torno al 60% o 70%. Muchos españoles han preferido mirar dentro de su propio país y redescubrir sus rincones antes que salir fuera, debido, claro está, al miedo a contagiarse de coronavirus y de evitar problemas de cuarentenas y situaciones parecidas en viajes internacionales. Muchos malagueños, incluso, se han alojado en casas rurales para pasar un verano atípico alejados de las grandes aglomeraciones.

Pero el panorama para la temporada baja que comenzará en unos días y que abarca otoño e invierno es incierto y con previsiones muy bajas, sobre todo porque el Covid-19 sigue campando a sus anchas y, aunque han mejorado los tratamientos, la vacuna sigue lejos, y además los casos de contagio continúan subiendo con especial virulencia en Málaga, destino turístico andaluz por excelencia.

En este sentido, si en la temporada alta abrieron el 80% de las viviendas con fines turísticos, este otoño e invierno lo harán el 65% de los pisos vacacionales de la provincia, «ya que se prevén cierres temporales para destinarlos a arrendamientos de temporada». La tasa de ocupación estimada por la AVVA es de un 25% y la caída de la facturación prevista estará en torno al 80%. Una vez más, los expertos estiman que la mayor parte de clientes vendrá a la provincia por trabajo y su origen será nacional y provincial.

«Septiembre suele ser un mes bueno, pero en esta ocasión las previsiones son bajas, esperemos que el turismo internacional que no ha venido en agosto lo haga en septiembre. Además, las reservas son de última hora», dice, e insiste en que muchas viviendas se dedican ahora al arrendamiento de temporada, un alquiler inferior a once meses. «Ahora tenemos un cliente de temporada, sénior, que viene a Málaga habitualmente y un cliente también de empresa. Tenga en cuenta que hemos perdido a los estudiantes, dado que muchas clases universitarias no van a ser presenciales», reflexiona Pérez-Lanzac. En la provincia, explica el presidente de AVVA, hay 40.000 viviendas turísticas aproximadamente, cifra que supone unas 200.000 plazas.

Destaca Pérez-Lanzac que el sector también se está viendo afectado por el teletrabajo y asegura que, en cuanto a reivindicaciones, lo ideal es que el Ayuntamiento aclare qué pasa con el cobro de la tasa de basura que «se planteó» y que la asociación ha impugnado por vía judicial. Además, reclama que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se prolonguen hasta final de año y que los créditos ICO, que tienen un año de carencia, vean ampliados este plazo. «Es totalmente insuficiente», critica Pérez-Lanzac, quien recuerda que en Andalucía hay 11.500 personas que viven directamente del mercado de la vivienda turística, además de otros 7.500 empleos indirectos, «y eso sin contar al propietario que se autoemplea y usa la vivienda para subsistir», indica.

Destaca Pérez-Lanzac que la vivienda turística alimenta al turismo residencial y, de hecho, en municipios como Benahavís o Casares la compraventa de promociones está en un 95% en manos de extranjeros, inversores que luego alquilan esas viviendas a turistas extranjeros. «Todo eso, ahora, está parado», destacó el presidente de este colectivo.