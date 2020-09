Salado pide al Gobierno que preste atención al turismo

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, reclamó este jueves al Gobierno que preste al sector turístico «la atención y las ayudas que merece» en función a su importancia en la economía y el empleo, exigiendo que las empresas y trabajadores del sector reciban el 25 por ciento del plan de ayudas de la UE que recibirá España. Así lo manifestó durante el cuarto foro de turismo de El Confidencial, que bajo el título 'Nuevos retos del Turismo en el escenario Covid- 19' tuvo lugar en el Hotel Miramar.

En este sentido indicó que «para nosotros, para la Costa del Sol, para Andalucía, desde luego para Baleares y Canarias, el turismo es un sector mucho más importante y estratégico para nuestro país que otros a los que se está prestando más atención». Salado explicó que «las cifras están ahí y es que la actividad turística emplea a 2,7 millones de personas, una cifra que no da lugar a más debate». De igual modo, Salado insistió en que «el sector turístico está siendo abandonado, cuando no criticado y atacado, por nuestro Gobierno y la Costa del Sol no puede permitir las discriminaciones y agravios que está sufriendo».

El presidente de Turismo Costa del Sol subrayó que «el sector y nuestras empresas todavía están esperando una respuesta contundente y proporcional de nuestro Gobierno ante esta catástrofe para poder sobrevivir, porque vamos a pasar el peor otoño e invierno que recordamos, una situación casi de ruina como la de la postguerra».

Además, recalcó durante su intervención que «el turismo es uno de los pilares de la economía y del empleo en nuestro país, un sector pujante, con muchísimo futuro y del que somos líderes mundiales, como también lo son nuestras empresas». Insistió en que «en Málaga, en la Costa del Sol, lo tenemos bastante claro: Es un sector del que viven 117.000 familias y al que se dedican más de 13.000 empresas en nuestra provincia. Un sector que genera cada año más de 14.000 millones de euros».