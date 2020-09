Aehcos califica de "dramática" la situación en Málaga capital

Los representantes de los hoteles de Málaga capital pertenecientes a la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa de Sol (Aehcos) han calificado de "realmente dramática" la situación debido a la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19, ya que a día de hoy han cerrado 19 hoteles en la ciudad "y muchos otros no saben qué harán en el mes de octubre".

Así se lo trasladaron este miércoles en una reunión a la concejala de Turismo y Promoción de la ciudad, Rosa Sánchez, a quien solicitaron rebajas o condonaciones en impuestos y tasas municipales. La ocupación del mes de agosto de la ciudad ha sido del 39 por ciento, frente al 81 por ciento del mismo mes de 2019.

Los hoteleros han indicado, a través de un comunicado, que no piden dinero sino esas ayudas directas dada la "dramática situación" por la que atraviesa el sector turístico debido a la crisis.

En el encuentro, la concejala puso al corriente a los hoteleros las nuevas estrategias que el Ayuntamiento está llevando a cabo para promocionar la ciudad como destino seguro y los empresarios le trasladaron que en ningún establecimiento de la provincia se ha registrado un brote de COVID-19, "lo cual demuestra el buen hacer del sector, velando por la seguridad".

En cuanto a las peticiones de los hoteleros, han puesto como ejemplo que el servicio de residuos sólidos, por el que se paga una tasa, "no se ha usado durante los meses que hemos estado cerrados por orden del Gobierno de España, así como tampoco hemos podido usar los aparcamientos de nuestros hoteles, ya que no hemos tenido clientes". "Es fácil, desde nuestro punto de vista, entender que no nos pueden cobrar por un servicio que no nos han prestado", han indicado desde Aehcos.

También han reclamado la rebaja del IAE y del IBI, impuestos que, han indicado en un comunicado, "son directos y si no hay ingresos les será muy difícil el poder hacer frente a los pagos". "Estos argumentos ya fueron trasladados al alcalde, Francisco de la Torre, en dos ocasiones por escrito, pero aún están pendientes de respuesta. Si bien, se ha prometido a los afectados una reunión con el concejal de Hacienda, Carlos Conde", han aclarado.

"Los hoteleros de Málaga siempre hemos colaborado tanto con el Ayuntamiento como con el Palacio de Ferias y Congresos en ofrecer nuestras habitaciones de forma gratuita para las visitas de interés para la ciudad. Ahora nosotros también necesitamos que nos echen una mano", han relatado.

En cuanto al empleo, en agosto de 2019 se crearon 1.723 empleos directos y en agosto 2020 apenas ha habido 1.112, con datos que en el mes de septiembre serán "peores".