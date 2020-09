El puente del Pilar, clave para que los hoteles de Málaga capital decidan si cierran temporalmente

Manuel Camacho, vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), lo dice claramente, en declaraciones a este periódico: si la situación sanitaria no mejora, si las previsiones de ocupación y de llegada de turistas al destino no experimentan un cambio importante; si el panorama, por tanto, continúa siendo sombrío, muchos hoteles de la capital cerrarán justo después de que concluya el puente de octubre, el de la Hispanidad, el del Pilar. Y no volverán a abrir hasta que mejore otra vez la situación.

«¿Qué ocurre? Que muchos están viendo octubre como fecha clave, el puente del Pilar», dice, y se refiere claramente a que numerosos hoteles de la ciudad van a tratar de salvar los muebles y lo que se pueda esos días, en otras épocas un periodo en el que había muchas visitas de turistas nacionales que querían pasar unos días de otoño. «Como no repunte, como no se genere confianza... sanitariamente no hay noticias positivas, el panorama es muy negativo. Un tanto por ciento alto de los hoteles empezarán a cerrar hasta que no tengamos mejores previsiones y esas nos han de llegar por los proveedores, por las agencias de viaje», dice. Es decir, que muchos establecimientos hoteleros de la capital, dada la situación sanitaria, económica y social, y la envergadura de la segunda ola, así como la práctica ausencia de turistas internacionales, echarán la persiana pasado el 12 de octubre y no volverán a abrir hasta que amaine el temporal, hasta que escampe. ¿Y cuándo será eso? «Ojalá en enero o en febrero», explica con cierta ironía.

Los datos no dejan lugar a dudas de los problemas que está teniendo este sector, nuestra principal industria, para hacer frente a la complicada situación: la ocupación en agosto de 2019 fue del 80% u 85%, estima Camacho, mientras que la de este agosto pasado en la ciudad ha rozado el 40%, «con el mismo número de plazas, que es importante decirlo». Ha caído la ocupación hotelera un 40%. «Eso supone mucho menos empleo, mucha menos generación de ingresos y lógicamente eso hace que las empresas no sean rentables».

De esta forma, el pasado jueves había cerrados ya en Málaga 18 hoteles, unas 1.600 camas, de en torno a 12.000 operativas. Una salvedad: esos hoteles clausurados son miembros de Aehcos, por lo que en realidad podría haber más. Y los que permanecen abiertos se han marcado octubre, y sobre todo el puente del Pilar, para tomar una decisión al respecto.

Los hoteleros piden ayuda, apoyo. Por ejemplo, llegar a un acuerdo con el Consistorio para obtener facilidades en el pago de las tasas y los impuestos municipales o diferir su pago en un largo periodo. «En 2021 tenemos muchos pagos localizados, tendremos que renegociar». Camacho pone como ejemplo el pago de vados o subida y bajada de viajeros, que siguen abonando pese a que nadie o casi nadie aparca ahora en los hoteles. «Y el IAE va directamente relacionado, un hotel cerrado no genera actividad económica y no debe pagar. En cuanto a la tasa de basura, ¿qué basura generamos? No hablamos de no pagar, sino de llegar a acuerdos», dijo.

Reclama al Ayuntamiento que haga la promoción del sector privado y «en lugares que sean interesantes y donde aún se puedan captar clientes», como Francia o Portugal, además de hacer hincapié en turismo de kilómetro cero, es decir, en la misma Andalucía. Incide en la importancia de hacer test rápidos a los turistas en origen y en destino, en los aeropuertos. Cabe recordar que el alcalde, Francisco de la Torre, incluso ha liderado una prueba piloto para hacer 2.000 test en restaurantes y hoteles de Málaga, además de en el foro Greencities. «Los hoteles hemos gastado mucho en seguridad, hay medidas muy importantes y este es un destino seguro». El último trimestre del año, de hecho, va a ser muy complicado, concluye.