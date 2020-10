La Diputación pide PCR en origen para los turistas que visiten la Costa del Sol

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha asegurado que la empresa pública provincial mantendrá la promoción turística del destino pese a la pandemia y a las dificultades en la llegada de viajeros debido al COVID-19.

Así, ha considerado que lo más idóneo es que el Gobierno llegue a acuerdos con otros países para que el turista se haga el PCR en origen --como lo aprobado para Canarias--, evitando así problemas y que pueda disfrutar de sus vacaciones: "Si da positivo al llegar qué hace, ¿Se va al hotel a pasar la cuarentena o lo mandas de vuelta a su país?". En este punto, ha criticado que el Ejecutivo central "no trabaje por unas fronteras seguras".

En una entrevista con Europa Press, Salado sí ha apostado por continuar con las campañas promocionales de la Costa del Sol: "No vamos a dejar la promoción porque no hay tráfico, hay que seguir regando nuestra imagen por toda España y Europa para que el turista tenga en su retina la imagen de la Costa del Sol como destino de mucha calidad".

"Tenemos que hacerlo, si no nos publicitamos, se olvidan y entonces dejaremos de estar entre las preferencias de los viajeros cuando la situación mejore", ha considerado el presidente de Turismo Costa del Sol, quien ha admitido que la Diputación de Málaga "puede poner un pequeño grano de arena" en la recuperación económica del sector ya que su presupuesto es "mínimo en comparación con los fondos que maneja el Estado".

Salado ha señalado que se potenciarán las campañas tanto en el mercado nacional, "el que nos ha salvado de unas pérdidas mucho mayores" en los últimos meses; como en el internacional, para el 12 de octubre, con motivo del día de la Hispanidad y el puente del Pilar; en las próximas vacaciones de Navidad y en las de Semana Santa.

Medidas a las que se sumarán otras específicas para el sector, como ayudas para autónomos y para la modernización de empresas, para adaptarlas a la lucha contra el COVID o la intención de que el bono turístico lanzado por la Diputación este verano para que sanitarios visitasen el destino con ventajas económicas se extienda al conjunto de la población, como el anunciado por la Junta de Andalucía.

Así, ha admitido que ese bono para los profesionales sanitarios no ha tenido el efecto pretendido de ahí que se quiera extender al conjunto de la ciudadanía para que sea una inyección para el sector hotelero. Para ello, se necesita una modificación de la partida económica extraordinaria dispuesta para dicho bono, en la que ya se está trabajando, según Salado, quien ha sostenido que permitirá que el turista nacional llegue a Málaga e incluso que los propios malagueños disfruten de unas vacaciones en su propia provincia, "donde hay mucho por descubrir".

No obstante, a juicio del presidente provincial, las medidas específicas de la institución "nunca van a poder paliar" las necesidades del sector turístico, algo que está, ha dicho, en manos del Estado, al que ha demandado inyecciones económicas a fondo perdido, bajadas de impuestos y bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social, independientemente de la extensión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

"Los empresarios necesitan más ayuda y sobre todo a fondo perdido. Cuando no hay ingresos no puedes poner sobre la mesa que sigan pagando los gastos fijos porque eso va a llevar a la desaparición de la empresa y que los ERTE se conviertan en ERE", ha lamentado Francisco Salado.

En este punto, ha reiterado sus críticas a la gestión del Gobierno ante la situación del sector turístico debido a la crisis motivada por el COVID-19: "No he parado de repetirlo durante la pandemia y este verano; el Estado y sobre todo la ministra --Reyes Maroto-- no están prestando atención al turismo".

A su juicio, es una estrategia "para el cambio del modelo productivo que quiere imponer Podemos y el PSOE, por omisión, está entrando en ese juego". "Es una barbaridad que entren en ese juego cuando del Producto Interior Bruto (PIB) de España el apartado más fundamental es el turismo, igual que en Andalucía y la Costa del Sol".

Salado se ha mostrado de acuerdo en buscar nuevas fórmulas al modelo productivo para incorporarlas al actual, "pero no cambiarlo". "Somos la primera potencia del mundo, ¿Cómo vamos a cambiar ese modelo? Es como si queremos que Alemania deje de lado la industria automovilística, la farmacéutica o la tecnológica", ha expuesto.

A su juicio, como el Gobierno de PSOE y Podemos "no está en lo que tiene que estar" el sector turístico está en peores condiciones: "No han sabido trabajar para hacer unas fronteras seguras y para negociar la apertura de las fronteras aeroportuarias durante la pandemia, en verano y ahora".

"No creen en el turismo así que estamos solos", ha enfatizado Salado, que ha advertido de que el sector turístico de la provincia "está muy preocupado por el daño" que se está haciendo. En este sentido, ha considerado que cuando se encuentre un tratamiento contra el COVID-19 o esté disponible la vacuna y empiece a remontar la situación "la recuperación va a durar más". Por tanto, en su opinión, esa recuperación "podría ser más rápida si los deberes estuvieran hechos".