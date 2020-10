«El bono turístico puede ser un balón de oxígeno, el problema es cuánto tiempo aguantaremos así»

El sector de las agencias de viajes no oculta que para soportar la crisis que ha traído el coronavirus necesitará de ayudas públicas, como la que acaba de recibir de la Junta de Andalucía. No obstante, el presidente de AEDAV, Sergio García, defiende con pasión la utilidad de su oficio y descarta que el asesor de viajes sea una especie en peligro de extinción

¿Supone el bono turístico de la Junta de Andalucía un balón de oxígeno para el sector de las agencias de viajes?

Supone, sobre todo, que podemos tener una esperanza en algo. La Junta tenía que haber sacado este bono al principio de la primavera. La idea era hacerlo en conjunto con el Gobierno nacional. Hacer algo parecido a lo de Italia, llegar a unos 500 o 600 euros de ayuda. Pero ha ido pasando el tiempo y, al no tener respuesta del Gobierno, la Junta de Andalucía ha tomado la decisión de hacerlo de manera unilateral. Estamos esperanzados en que se venda y parece que hay interés. Los clientes están preguntando por ello. Tenemos cierta esperanza en la iniciativa. Puede ser un balón de oxígeno.

¿Hasta qué punto le ha hecho daño la pandemia a un negocio que anteriormente ya no atravesaba una situación especialmente boyante?

A ver, nos habíamos recuperado bastante bien después de la crisis que hubo entre 2008 y 2014. Es cierto que con menos oficinas y tiendas, pues hoy en día vendemos también mucho a través de las nuevas tecnologías. Hay internet y mensajería instantánea y no es necesario tener tantas oficinas. Incluso, habíamos subido en número de empleados. De los 12.000 que había en la crisis pasamos a unos 15.000 antes de la pandemia en toda la comunidad andaluza. Y en Málaga somos casi 500 agencias de viajes, el número más o menos se había mantenido. Ahora se trabaja más desde casa o con empresas, no es tan necesario estar a pie de calle. La situación no era tan mala, nos habíamos recuperado, pero la pandemia ha sido el palo. Somos el sector que primero entró en ella y quizás los últimos que vamos a salir. Seguiremos igual hasta que poco a poco la gente se acostumbre a que lo mismo tiene que estar con una mascarilla aquí que en París o en Roma. Mientras haya las noticias que hay o el miedo en relación a otros países europeos o a nivel mundial, como sucede con los Estados Unidos, estará complicado que la gente salga de España. Pero estoy convencido de que, poco a poco, nos acostumbraremos. Y, sobre todo, será importante que salga una cura del virus. No solo una vacuna. Que sepamos que, si lo coges, lo pasarás mal pero no te morirás.

Al igual que sucede con otros establecimientos, ¿se ha generalizado el cierre de agencias de viajes a causa del virus o se está aguantando más o menos bien?

Se está aguantando. Aunque me llegan noticias de que algunos asociados nuestros han tomado la decisión de cerrar definitivamente, también por otras causas añadidas. Por temas de edad, algunos han decidido jubilarse. Y no sabemos a ciencia cierta pero, dependiendo de lo que la pandemia dure, podemos llegar al cierre de un 50% de las agencias de viajes. Muchos están aguantando. Hay quien tiene cierto músculo, cierto colchón para aguantar. Pero el problema es durante cuánto tiempo se puede aguantar. Podemos vernos con esa situación en la que el 50% de las agencias de viajes quizás no abran sus puertas más.

¿Cómo se le está haciendo frente a la problemática que ha creado la devolución al cliente de los servicios no disfrutados?

Ese es un problema grave para nosotros. Hay que tener en cuenta que cuando la agencia vende un viaje combinado -un paquete que incluye un vuelo, una estancia, excursiones y otros servicios-estamos obligados a devolver el dinero en caso de cancelación con causas no imputables al cliente, según una ley muy estricta que tiene para esto la Unión Europa. Y hay que devolverlo en un plazo de 14 días. Pero la agencia suele prepagar esos servicios. Hay que pagar a la compañía aérea, al hotelero, al transportista, los servicios terrestres, las excursiones, etcétera. El problema es que el dinero está en manos de terceros y es muy difícil que podamos devolverlo. Muchas agencias han devuelto de su propio bolsillo lo que han podido para evitar problemas con sus clientes y mantener cierta relación con ellos, pero todavía no se ha cobrado. Hay muchos agentes que, lamentablemente, no lo pueden devolver. El Gobierno aceptó la posibilidad de entregar un bono durante tres meses hasta que, en junio, la Unión Europea intervino y dijo que no. Que hay una normativa que cumplir sobre los viajes combinados y que hay que devolver. Ahí tenemos un problema bastante grave que estamos intentando solventar. Algunos clientes lo están entendiendo. Otros no y están acudiendo a oficinas de consumidores. Nosotros, poco a poco, conforme vamos recibiendo esos rembolsos de compañías aéreas, hoteleros o touroperadores vamos devolviéndole a los clientes. Hay casos más graves de agencias asociadas nuestras que por viajes de grupos tenían cantidades importantes entregadas a cadenas hoteleras y todavía no han conseguido recibir la devolución. Han tenido, incluso, que pedir préstamos ICO para poder entregar ese dinero a sus clientes. No devolverlo supone una mala imagen para la empresa y es algo inaceptable para muchos clientes. Es un tema muy delicado. Poco a poco, estamos consiguiendo una solución.

¿Echan en falta por parte de las administraciones públicas un apoyo decidido y real?

Notamos, por parte de la Junta de Andalucía, ganas de querer ayudar. Pero entendemos que no nos pueden ayudar a todos. Que si nos ayudan a las agencias también tienen que ayudar a los hoteleros o los hosteleros. Somos muchos y es muy complicado. Entendemos que lo del bono es una ayuda pero obviamente echamos en falta otros tipos de ayudas. A niveles locales en los impuestos... Se está pidiendo una bajada del IVA pero no se consigue nada. A las administraciones locales también se les ha solicitado ayudas para el IBI u otros impuestos pero esa ayuda no llega.

¿Está el Gobierno central ayudando a mejorar la situación o su gestión es mejorable?

Es bastante mejorable. Sin ir más lejos, lo vimos con la noticia de que España no había pedido ayudas para el turismo en la Unión Europea. Es muy fuerte. O no lo explican o si es cierto... No sé que decir. No soy político.

¿Cree que los empresarios costasoleños se enfadaron con razón cuando el ministro malagueño Alberto Garzón dijo aquello de que el turismo aporta poco valor añadido?

Totalmente. Yo el primero. ¿Que no aporta un valor añadido? Señor, venga usted aquí y díganos qué modelo seguir. Traiga empresas e industrias que aporten ese valor añadido que usted dice que falta. Póngalo usted en vez de criticar. Efectivamente, hay cosas que serían mejorables. Pero hemos vivido del turismo durante muchos años y la nuestra es una industria que muchos países la quieren. De hecho, muchos países luchan por tener turismo. Es una fuente muy importante de ingresos. No entiendo a qué vino eso. Fue una pasada de frenada por parte del ministro.

¿Está atravesando el sector turístico el peor momento de su historia o hubo crisis peores?

Creo que esta es la peor crisis. Se vivió algo de crisis tras el año 1992 o la última que hemos pasado desde el 2008 al 2014. Pero esta va a ser la peor crisis que vamos a pasar los contemporáneos, los que estamos viviendo esta época. No conozco otra peor. Porque en la última crisis es verdad que cayeron las ventas sobre un 30% o un 40% pero aquí estamos hablando de un 90%. Y, además, lo que están perdiendo los hoteleros, los hosteleros y todo lo que es el turismo. Hay que tener en cuenta que han caído las visitas de turistas extranjeros un 95%. Eso nunca había sucedido. Esta es, sin lugar a dudas, la mayor crisis que hemos vivido.

¿Son las agencias de viajes una especie en peligro de extinción o solo es un comentario pesimista hecho con maldad?

Desde que yo entré hace más de 40 años en el negocio, se habla de que las agencias de viajes vamos a desaparecer. Y yo creo que no. Es verdad que nos hemos reconvertido, que se funciona de otra forma y que hay cosas que la gente ya puede comprar directamente. Pero el público debe saber que cuando está comprando en una web un billete de avión o una reserva de hotel lo está comprando en una agencia de viajes. Booking, Rumbo o Atrápalo son agencias de viajes. Y luego somos muchas las agencias de viajes que tenemos la dualidad de vender también de forma directa porque el cliente sigue pidiendo una persona que le oiga y que le ayude para sus viajes. No vamos a desaparecer nunca. Antes, en los años 80, todo el billetaje lo hacíamos en las agencias y ahora un billete lo puedes comprar en la web de la propia compañía aérea. Pero un porcentaje importante de las reservas de hotel y de los billetes para viajar sigue estando en manos de las agencias de viajes. En un viaje, en tus vacaciones, la gente sigue queriendo que haya alguien ahí que lo asesore y lo lleve de la mano. O que, si durante el viaje sucede algo o tiene algún problema, tenga ahí una voz amiga a la que puede llamar para que le ayude. Estoy convencido de que vamos a continuar. De hecho, durante la pandemia, todo lo que hemos hecho de repatriar a todos nuestros pasajeros que se encontraban fuera de España ha sido una labor muy reconocida. Los clientes enviaban audios dando las gracias por lo que habíamos hecho. Además, el servicio de una web nunca es el mismo que el de la agencia fija, la agencia de barrio que está a pie de calle. Ese servicio nunca se lo va a dar una página web. Vamos a seguir siempre ahí.

¿Qué le pediría al genio de la lámpara si una mañana de estas entra a la agencia de viajes que usted regenta en Marbella?

Hoy en día, le pediría que se acabara la pandemia. Que cree una vacuna y, sobre todo, una cura. Leo a expertos que dicen que para que una vacuna sea efectiva se requiere un periodo de hasta diez años. Pediría que se encuentre algún fármaco para que quien se contagie se cure y no exista ese porcentaje pequeño de que puede perecer.