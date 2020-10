Málaga ha perdido 41,6 millones por la ausencia de cruceros debido al covid-19

El Puerto de Málaga esperaba este año la llegada de medio millón de cruceristas, 278 cruceros en total. La pandemia del Covid-19 se desató con toda su virulencia en marzo, de forma que luego vinieron tres meses de confinamiento y una desescalada con numerosas restricciones en la que la llegada a los puertos españoles de cruceros que provengan de recintos portuarios internacionales está prohibida, salvo excepciones. Sólo itinerarios crucerísticos que discurran expresamente por puertos nacionales están permitidos. Así, en el primer trimestre de 2020, el único operativo en cuanto a la llegada de buques al Puerto, han entrado en la capital sólo 40.172 pasajeros, lo que ha supuesto un batacazo económico para la ciudad con pérdidas de más de 41,6 millones de euros en este ejercicio.

La cuenta está clara: a ese medio millón previsto se le restan los 40.172 pasajeros que han venido, de forma que los cruceristas que no han hecho escala en el Puerto malagueño en este 2020 son 459.828. Esto, en relación a 2019, cuando se rondó el medio millón de visitantes por este medio significa una caída del 90% en este ejercicio (cómputo anual). Según el estudio 'Análisis del destino Málaga para el pasajero de crucero (2018)', realizado por el Departamento de Finanzas y Contabilidad de la UMA con la colaboración de Málagaport SL, el gasto directo del crucerista en el destino es de 90,61 euros (no se establece separación entre tránsito y base, pero es una estimación media, dice el Puerto). Por tanto, los 41,6 millones de euros son el resultado de multiplicar el gasto medio estimado por el número de cruceristas que ha dejado de venir en 2020.

Pérdidas para la ciudad



«Por tanto, las cifras de pasajeros nos revelan una importante pérdida para la ciudad y también para el Puerto, ya que el tráfico de cruceros es el más destacado en cuanto a ingresos por explotación (supone el 21% del total de la actividad portuaria), por lo que se estiman pérdidas de cuatro millones de euros sólo en el Puerto, a lo que hay que sumar la repercusión económica en el destino», dice el Puerto.

Los datos tanto de 2019 como de 2020 eran muy halagüeños, positivos. Así, el pasado ejercicio llegaron al Puerto malagueño un total de 288 cruceros. Para 2020 se habían previsto 278 escalas, medio millón de cruceristas, con 22 primeras escalas y 33 escalas en base. Entre las escalas especiales, algunas navieras de lujo apostaron por el Puerto de Málaga tales como Ritz Carlton, Mystic Cruises y Scenic Cruises. Los pasajeros de las compañías premium/lujo, en general, en el Puerto de Málaga suponen un 30% del total de pasajeros en el año.

Indica Málagaport que la primavera y el otoño continúan siendo las temporadas altas para el turismo de cruceros. Concretamente el 20 y el 30 de abril iban a coincidir cinco buques cada jornada y el 31 de octubre estaba prevista que lo hicieran seis.

Actualmente, para el último trimestre del año, se ha previsto la llegada de siete cruceros en octubre (la previsión original era de 53); diez en noviembre (frente a 37 inicialmente previstos) y cuatro en diciembre (se habían anunciado once antes del Covid-19). Así, el Puerto está ahora a la espera de que el último trimestre de 2020 se inicie la actividad, ya que las escalas ya comentadas, previstas desde mitad de este mes, aún no están totalmente canceladas, pero bien podría ocurrir eso mismo en las próximas semanas, todo depende de la evolución de la pandemia. La caída de cruceristas entre 2019 y 2020 es del 90%, lo que da una idea del batacazo. En total, si no cancela su llegada al recinto portuario malagueño ninguno de los 21 previstos, este año habrán hecho escala en la ciudad un total de 40 buques de cruceros, aunque es posible que algunos de los que quedan por venir hasta aquí hasta que concluya 2020 decidan no hacerlo.

Explica Málagaport que, siguiendo las medidas adoptadas en el real decreto relativo al estado de alarma, el Puerto de Málaga ha recibido algunas escalas puntuales para realizar labores de avituallamiento (aprovisionamiento de alimentos, combustible, descarga de residuos), y también ha sido punto clave para facilitar la repatriación de tripulaciones y pasajeros que, con vuelos cerrados y garantizados, pudieron volver a sus lugares de origen. Estas operativas se realizaron a pie de muelle con las terminales cerradas. Lo mismo ocurrió en la Terminal de Málaga, conexión con Melilla, que recibió a pasajeros procedentes de Marruecos (turistas que tuvieron que permanecer confinados allí) para ser repatriados a sus respectivos países y también a los españoles dentro del territorio nacional.

Hitos



Destaca el Puerto, como hito de 2020, la larga estancia del buque Sovereing, de Pullmantur, con la que se dio una «relación muy especial de hermanamiento, ya que sus tripulantes confinados participaron cada día a las 20.00 horas de los aplausos a los sanitarios y, además, donaron a la ciudad de Málaga alimentos y mascarillas que realizaron ellos mismos». Destacan la escala de Clio, o de 'Marella Dream', que se encontraba realizando un itinerario con inicio y final en Málaga. «Pudo realizar su viaje desembarcando a los pasajeros ingleses el domingo, 15 de marzo, con un permiso especial de Sanidad Exterior. Sin pasar por la terminal, se trasladó desde el muelle a los pasajeros hasta el aeropuerto para regresar a su país». Otro hito a destacar es el del buque Berlín, que ha permanecido varios meses fondeado en la bahía a la espera de destino. De cualquier forma, el Puerto sigue trabajando en dos frentes: la seguridad y la promoción, según Málagaport.