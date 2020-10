"No descarto ningún escenario, pero para gobernar con otra fuerza hay que tener confianza"

Juan Marín no le cierra la puerta al PSOE en la región, aunque recuerda que de Susana Díaz no puede fiarse y que el Gobierno PP-Cs «se ha consolidado como el modelo de cambio que quiere la mayoría de los andaluces» .

¿Ha logrado acostumbrarse a una situación como la actual en la que el turismo, prácticamente, brilla por su ausencia?

Acostumbrarme no, pero adaptarme sí. Hay que aprender a convivir con este virus y no queda más remedio. Decía Darwin que 'no sobrevive el más fuerte sino el que mejor se adapta a los nuevos tiempos'. Dentro del sector turístico, tenemos que intentar fidelizar a una clientela que no podemos perder para el futuro. Y, además, durante unos meses tendremos que suplir la clientela que hemos perdido con un turismo más de cercanía y más nacional. En eso creo que estamos acertando. A los datos me remito. Desde julio, Andalucía ha sido el destino preferido por los españoles. Ahora estamos trabajando para poder abrirnos en 2021 al turismo internacional con todas las medidas que nos están pidiendo desde nuestros países emisores. Desde nuestros mercados prioritarios, como el británico, el francés, el alemán, el belga o los países nórdicos. Entre otras, ese seguro para que todos los turistas internacionales regresen a Andalucía sin ningún problema a la hora de ser atendidos por cualquier motivo provocado por la Covid. Incluso, la repatriación a sus países de origen.

Un importante empresario hotelero costasoleño asegura que no alojaría en sus establecimientos al ministro Alberto Garzón, ¿es normal que no se le perdonen aquellas declaraciones?

Cuando se vive el peor momento de toda la historia del turismo, no se pueden hacer determinadas manifestaciones aunque lo piense. Aunque lo crea. Y Garzón cree lo que dijo, por eso me preocupa más. Cuando todo esto lo enlazas con la situación en la que Sánchez e Iglesias están tratando del modo que lo hacen al sector turístico nacional, se pone en evidencia que este Gobierno no cree en este sector. En cambio, no ocurre eso con la ministra. He hablado muchas veces con Reyes Maroto y con los secretarios de Estado y ellos sí están bastante preocupados. Pero me temo que la señora Maroto está huérfana con su Gobierno. Lo de Garzón y las declaraciones de Fernando Simón, cuando dijo que no vengan los británicos a España, pues va en esa línea. No creen que el turismo sea realmente un sector económico fundamental y que de él viven muchísimas personas en todo el país. Y que el señor Garzón diga lo que dijo cuando cuando vas a perder más de 650.000 millones de euros en un año y 1.200.000 empleos, pues no me extraña que algunos directores o propietarios de establecimientos hoteleros no lo quieran entre sus clientes.

¿Le da la razón a Javier Imbroda el desarrollo que está teniendo el inicio del curso educativo?

Totalmente. Javier ha acertado al 100%. Que tengamos un solo colegio de casi 7.000 centros cerrado o aulas cerradas que no llegan al 2 o el 3% en una población como la de Andalucía avala el trabajo que ha hecho Javier y todo su equipo en la consejería. Afortunadamente, la vuelta al colegio en Andalucía ha sido súper segura. Todos nos tenemos que alegrar, pero a la señora Díaz no le ha caído muy bien esta noticia. Ella decía que la educación pública estaba incendiada por la gestión del señor Imbroda. Se ha demostrado que cuando se trabaja con la ilusión, la dedicación plena y la profesionalidad con la que lo hacen Javier y todo su equipo, el resultado de todo ese tesón y ese esfuerzo está ahí. Lo felicito de corazón por el trabajo que ha hecho. No por mí sino por todos los andaluces, y como padre que también soy de dos alumnos que van a dos centros educativos andaluces.

¿Le ha acercado este Gobierno en coalición más de la cuenta al PP y ya no está usted tan en el centro como Inés Arrimadas?

Al contrario. Cs está demostrando que era necesario para que llegara a nuestra comunidad un Gobierno sensato, humilde y preocupado por los problemas de los andaluces. Creo que somos nosotros los que hemos tirado del PP para el centro. No es fácil afrontar una situación como esta sin tener en cuenta que, al final, nos tenemos que preocupar por ser un solo Gobierno. Y esto, a veces, identifica a Cs con algunas de las propuestas o líneas estratégicas del PP, y viceversa. Pero creo que estamos más en el centro que nunca. Hay un electorado de centro-izquierda muy importante que creía que, al firmar este acuerdo de Gobierno, nos estábamos distanciando de ese espacio de centro en el que la izquierda nos ponía en la derecha y la derecha nos ponía en la izquierda permanentemente. Y ahora están regresando a Cs. Están viendo que esas banderas que siempre se ponía la señora Díaz de la sanidad y la educación públicas o de los servicios sociales, son ahora de Cs. Estamos en condiciones óptimas para seguir garantizando estabilidad que es lo que ha hecho Cs desde que llegó al Parlamento andaluz en 2015. Garantizamos la estabilidad con el PSOE y ahora con el PP gobernamos y demostramos que el 100% de nuestro programa electoral de 2015 se podía ejecutar. Estoy tranquilo, mientras estemos ahí la gente nos va a identificar como ese partido de centro, liberal, progresista que vino para quedarse en Andalucía y espero que regrese para quedarse muy pronto en el Gobierno de España.

¿Estaría descartada la posibilidad de pactar con el PSOE en Andalucía en los próximos comicios, si fuera necesario?

Yo nunca descarto ningún escenario, pero para poder gobernar con otra fuerza política hay que tener confianza y un programa común. Con el PP, con Juanma Moreno y la inmensa mayoría de los consejeros tengo una relación extraordinaria. Y también la tenía con el PSOE. De quien no me fié y no me pude fiar es de Susana Díaz porque rompió los acuerdos que habíamos firmado sin dar ninguna explicación. Hoy por hoy, se ha consolidado un modelo de cambio en Andalucía que es PP-Cs o Cs-PP y es el que la mayoría de los andaluces quiere que siga. Ese tiene que ser el camino para los próximos años y confío en que los andaluces sigan apostando por este Gobierno de coalición moderado, de consenso y progresista que lo único que persigue es hacer bien las cosas. Independientemente de eso, llegamos a acuerdos en muchos sitios con el PSOE y otras fuerzas políticas. Pero poder gobernar con alguien es, al final, una cuestión de confianza y cuando la confianza se rompe es muy difícil recuperarla.

¿Se implicaría en un Gobierno andaluz en el que Vox tuviese el rol actual de Cs y su partido solo prestara apoyo parlamentario?

Cs siempre va a hacer un gobierno y una oposición útil. Ante cualquier decisión que tomen los andaluces para formar gobierno dentro de dos años, nuestra mano va a estar tendida para llegar a acuerdos. Desde el gobierno o desde la oposición. Nosotros no podemos descartar de antemano ninguna coalición. Ni podemos descartar ningún Gobierno al que podamos apoyar. Al final, va a depender de las medidas y los proyectos que haya para Andalucía. Y ahí va a estar Cs. Lo hemos demostrado en todo tipo de gobiernos. Vinimos para serles útiles a los andaluces, no para ocupar sillones. Algunos le dan tanta importancia a ser presidente, vicepresidente o ministro 'de' que se olvidan de que tienen que prestarle un servicio a la gente que lo necesita. De eso se trata. Todas las puertas están siempre abiertas ¿Con quién no vamos a gobernar? Pues no vamos a gobernar con quienes quieran romper este país, no respeten la Constitución o quieran saltarse a la torera algunos preceptos. Para nosotros es inasumible lo que está sucediendo con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que quieren controlar y manejar el Consejo General del Poder Judicial nombrando a los jueces a dedo.

¿Qué le diría a quienes aseguran que el apoyo de Juan Cassá al PP fue cocinado al alimón entre Elías Bendodo y usted?

Jamás he participado en ninguna conversación a la hora de formar gobierno ni en el ámbito municipal ni provincial. Ni en diputaciones ni nada parecido. Ni antes ni ahora, nunca. Estoy completamente al margen de lo que en Málaga haya sucedido o dejado de suceder. Son decisiones internas de los partidos. Y si ha habido alguna reunión u otra cuestión entre Elías Bendodo y Juan Cassá, lo ignoro. A Juan lo acabo de ver, me lo he encontrado en una cafetería. Hacía mucho tiempo que no lo veía y hemos estado charlando un ratillo. Y, como siempre, muy cordial todo porque hace muchos años que empezamos juntos. Hoy, él está en otro proyecto distinto; yo lo respeto y desde ese respeto entiendo que tenemos que estar los dos en esa posición. Eso sí, en su momento, le pedí públicamente que si dejaba Cs cumpliera con su compromiso, que era el de entregar el acta. Igual que yo lo haría si dejara Cs. Él decidió irse al Grupo Mixto pero, al margen de eso, yo no he tenido ningún tipo de reunión o conversación sobre esta circunstancia.

¿Cree que Guillermo Díaz es la persona más capacitada para el liderazgo naranja en Málaga?

Guillermo es el coordinador provincial y también está conmigo en la ejecutiva como responsable de Comunicación autonómico. Es un diputado que está haciendo un trabajo muy bueno en el Congreso. Es una persona que, desde hace mucho tiempo, representa a Cs en la provincia de Málaga. Pero hay mucha gente que también hace un trabajo fantástico. No nos podemos olvidar de Carlos Hernández White, parlamentario desde 2015, o Teresa Pardo, que sin duda es una trabajadora incansable. Y no podemos olvidar que Noelia Losada está haciendo un trabajo muy difícil y de una calidad extraordinaria en el Ayuntamiento de Málaga dando la estabilidad que necesita esta ciudad. Podría hablar de mucha gente. De la propia María José Torres, que trabaja conmigo, es muy discreta y es la secretaria general de Justicia. En Málaga hay mucha gente que representa a Cs y Guillermo forma parte de ese grupo que hay que poner en valor.

Otro malagueño, Andrés Reche, es el responsable de Organización en su Comité Autonómico, ¿está llamado a hacer grandes cosas dentro del partido?

Tiene una difícil tarea por delante. Lo conocí hace una semana. Lo había saludado antes en algún acto pero personalmente no habíamos tenido mucha relación. Y la verdad es que, el otro día, me sorprendió. Puede aportar mucho en este proyecto. Tiene una tarea complicada de organización y temas internos que afectan a la implantación. Cs tiene que recuperar un espacio que nunca debió perder, después de las elecciones nacionales que trajo consigo la dimisión de Albert. Creo que Andrés va a hacer un trabajo que va a permitirnos volver a tener la presencia que necesitamos en los municipios de Andalucía para afrontar las elecciones de 2022 con garantías. Confío en que ahora, al hacer los nombramientos provinciales, se rodee de un equipo que le permita llevar a cabo esa labor en cada una de las provincias. Creo que Andrés va a hacer un trabajo muy positivo, aunque es un trabajo interno que suele verse muy poco de cara a la opinión pública.

¿Ha existido, en algún momento, la posibilidad de que la malagueña Teresa Pardo se ponga al frente de una consejería?

No porque no ha habido ninguna propuesta de cambios de consejerías hasta el momento. Teresa, igual que otros muchos compañeros, estaría preparada para cualquier responsabilidad. Sé lo que se ha rumoreado y todo lo que se atribuye a mi persona sin que yo haya participado, como sucede también con el caso de Juan Cassá. Ese juego es normal en política, pero lo cierto es que en el Gobierno no nos hemos planteado eso. Yo planteé que se podía aumentar el número de consejerías pero no se consideró en este momento lo más oportuno. A lo mejor, Teresa podía haber entrado en las quinielas con ese aumento. Ahora mismo, el Gobierno andaluz está en una situación de estabilidad, centrado en la crisis provocada por la Covid y no planteamos ningún cambio.

En los últimos días, se ha comentado que el sector crítico de Cs ha ganado poder en Andalucía y usted lo ha perdido, ¿es verdad?

No sé si hay un sector crítico o no lo hay. A lo mejor lo habrá. Ojalá lo hubiera porque la crítica es constructiva cuando se hace con esa voluntad. Yo sigo siendo el coordinador autonómico. Sigo siendo el vicepresidente de la Junta de Andalucía. Sigo teniendo la responsabilidad de coordinar el trabajo de los consejeros de Cs en el Gobierno andaluz. Sigo coordinando el trabajo que se hace en organización, acción institucional o en programas a nivel andaluz. Sigo siendo miembro de la Ejecutiva nacional. Sigo teniendo la confianza de Inés porque si no no me hubiera nombrado nuevamente para este cargo. Si todo eso no es suficiente para decir que estoy totalmente tranquilo respecto a mi trabajo y al de mi equipo en todos estos años, que baje Dios y lo vea. Yo sé que muchos tocan de oído y emiten una opinión. Un partido en el que no hay debate interno, no es un partido. Es una secta.