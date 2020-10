Las agencias de viajes dicen adiós a las campañas de Navidad y Semana Santa

El cierre perimetral de Andalucía ha mermado las pocas esperanzas que las agencias de viajes habían depositado en la recuperación de su sector. Desde la pasada madrugada, y hasta el 9 de noviembre, la comunidad permanecerá cerrada, nadie podrá entrar ni salir de ella. Esta medida extraordinaria ha agravado una alarmante situación que podría suponer el cierre para muchos de estos negocios.

La Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (AEDAV) alerta de que el 50% de las agencias de viaje podrían verse abocadas al cierre. «Todo dependerá de lo que dure esta pandemia. Ahora mismo contamos con que un 20% ya han desaparecido», atestigua Sergio García Ferreira, presidente de AEDAV.

Incertidumbre, caos o ruina, así se refieren los propietarios de estos negocios a la situación que están protagonizando las agencias de viajes. Al desgaste económico y mental que han supuesto estos últimos meses, en los que la facturación ha llegado a descender hasta un 90% –advierte AEDAV–, se suma ahora un cierre perimetral que terminaría por dinamitar su actividad. Muchas de ellas aseguran dar ya por perdida, no solo la campaña de Navidad, sino también la de Semana Santa. Las esperanzas de todo el sector estarían depositadas en el verano de 2021, confiesa Sergio García: «Damos por perdido todo lo que es el invierno y la primavera, no creemos que la situación mejore para entonces».

Las estrictas restricciones a la movilidad adoptadas para tratar de frenar la expansión del Covid-19 se han traducido, para las agencias, en una cascada de cancelaciones. La inmensa mayoría de viajes y traslados concertados para el puente de Todos los Santos han sido anulados ante el cierre de la comunidad. «La situación es insostenible. Han cancelado todas las reservas», relata Antonio Rodríguez, director de Marketing de Keralaviajes. Gema Rodríguez, por su parte, confiesa que en Viajes MundoMálaga «no es que haya habido cancelaciones, es que no ha habido ventas directamente». «Y lo peor es que se producen a última hora, no te da tiempo a reaccionar», asegura Juan Miguel Ruiz, de Malibú Viajes.

La facturación de las agencias de viajes se ha visto mermada desde el comienzo de la pandemia. Algunos negocios aseguran que el número de clientes que registran se ha reducido hasta un 95%. Ante una situación de incertidumbre y alarma como la que se está viviendo, explica el presidente de AEDAV, la población está asustada y opta por posponer sus vacaciones y no viajar. De este modo, son muchas las agencias que aseguran que sus ingresos son prácticamente inexistentes.

Esta coyuntura se ha visto agravada por las nuevas restricciones y está provocando que haya negocios a los que no les quede más remedio que echar el cierre de sus locales y continuar con su actividad desde sus propios domicilios: «Me he tenido que venir a trabajar a casa porque no podía hacer frente al alquiler del local», atestigua la propietaria de Viajes MundoMálaga.

Una mejoría frustrada



La Consejería de Turismo daba a conocer, a primeros de este mes, los bonos turísticos de Andalucía, una iniciativa para reactivar el turismo en la comunidad tras la crisis sanitaria.

Con esta clara finalidad, el bono turístico permitirá –desde el 1 de octubre y hasta el 31 de mayo del próximo año– disfrutar de un 25% de descuento en la factura presentada del servicio de alojamiento para viajes realizados dentro de la comunidad. Los beneficiarios de este proyecto serán los turistas empadronados en Andalucía y/o los titulares de la Tarjeta de Andaluz o Andaluza en el Exterior.

«Se estaba empezando a hablar de una ligera recuperación del sector, con los cierres perimetrales ya no puedo decir eso», explica Sergio García. El presidente de AEDAV asegura que esta iniciativa estaba dando sus frutos y que, en las primeras semanas de aplicación, habría registrado resultados positivos para el sector turístico. No obstante, las nuevas restricciones han vuelto a inclinar la balanza y las agencias de viaje ven insuficientes las ayudas que está recibiendo un sector tan perjudicado como es el suyo. «Deberían dar más ayudas directas a las agencias, de nada vale sacar un bono turístico si limitan la movilidad y no se puede viajar», argumenta Juan Miguel Ruiz.

Ante lo incierto del futuro del sector, los propietarios de estos negocios solicitan más ayudas encaminadas a salvar el turismo. Ellos, mientras, no pierden la esperanza: «Quiero ser optimista y pensar que podremos salvar la primavera de 2021», expone Gema Rodríguez.