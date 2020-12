Andalucía, segunda comunidad con mayor gasto turístico real

Andalucía es la segunda comunidad autónoma con mayor gasto turístico realizado por los visitantes no residentes en el destino real de sus visitas a España, con 1.580 millones y el 15,1% del total nacional, sólo superada por Cataluña (con 2.106 millones de euros, un 20,3% del gasto en destino nacional), en el acumulado de los nueve primeros meses del año, según una estadística experimental elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que se da a conocer por primera vez.

La información de base de esta estadística experimental es la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) a la que se ha incorporado información auxiliar de transacciones bancarias realizadas a través de tarjetas por los visitantes no residentes en España en sus viajes o excursiones en España.

Estas transacciones bancarias incluyen transacciones realizadas a través de tarjeta de manera presencial (pagos realizados a través de Terminal Punto de Venta o TPV), así como retiradas de efectivo en cajeros. Combinando ambas fuentes de información, esta estadística proporciona datos de gasto turístico de los visitantes en el destino real donde se ha realizado efectivamente el gasto.

Además, esta estadística permite ofrecer información de gasto realizado por los viajeros en comunidades autónomas que, usualmente, no son destino principal de los viajes o excursiones de los no residentes y que, por lo tanto, no tienen cobertura muestral suficiente en Egatur, pero que sí son lugares de paso en las que los turistas realizan etapas en sus viajes o bien son destinos frecuentes de excursiones. El gasto en destino real que realizan los visitantes internacionales en sus viajes y excursiones a España en los tres primeros trimestres presenta tasas negativas respecto al mismo periodo de 2019 en todas las comunidades, excepto en Principado de Asturias y Castilla y León.