La Junta espera información de los controles en Gibraltar

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, aseguró ayer que el Gobierno andaluz está a la espera de recibir información por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre los controles a seguir en el paso fronterizo de Gibraltar tras la aparición de una nueva cepa del coronavirus. «Hay una gran población que cruza a diario la frontera y se deben mantener todas las garantías», recordó el vicepresidente andaluz, quien confirmaba este lunes la aparición en la colonia británica de un caso de la nueva variante del virus de la Covid-19, que ha llevado a la suspensión de vuelos con el Reino Unido.

Destacó, no obstante, que «al parecer esta nueva cepa es más contagiosa pero no más peligrosa», por lo que «puede que no haya que temer una mayor incidencia». Respecto al sector turístico, señaló que el mercado británico en particular es «fundamental» para la comunidad y que, a la espera de que la situación actual «se pueda revertir», la Junta confía en que «a medida que se vaya vacunando la población en los próximos meses se vaya normalizando todo». Marín sostuvo que es «demasiado reciente» la aparición de esta nueva cepa para conocer su incidencia en el sector turístico, pero mostró su deseo de que no influya en el resultado final para del próximo año, aunque sí lo haya hecho en el periodo navideño.