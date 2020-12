El turismo hotelero se desploma en Málaga por el coronavirus

Andalucía, uno de los destinos más buscados en noviembre, aunque con un fuerte descenso

Los datos de coyuntura del pasado mes de noviembre han venido a reafirmar una realidad que la provincia lleva sufriendo desde que empezó la crisis del coronavirus, el desplome de la actividad hotelera. Según el INE, en el acumulado del año la caída que ha vivido la Costa del Sol asciende ya al 76% en el número de pernoctaciones registradas y de un 70% en el número de viajeros alojados en estos establecimientos.

Así, si de enero a noviembre de 2019 la provincia había recibido más de 19 millones de pernoctaciones, este año en ese mismo periodo ha registrado 4,6 millones. En cuanto a los viajeros alojados, Málaga ha pasado de los 5,5 millones del ejercicio pasado a los 1,6 millones contabilizados en los once primeros meses del año.

El desplome también se deja notar en los números correspondientes a noviembre. Aunque no es un mes tradicionalmente turístico para la provincia, las estancias hoteleras se han reducido con respecto al año pasado un 92%, especialmente en los mercados extranjeros, y un 88% en los viajeros alojados en los establecimientos de la provincia. La incidencia de la pandemia se evidencia también en el empleo hotelero, con 2.898 trabajadores en activo frente a los más de 10.000 del año pasado y en los hoteles abiertos, la mitad que en noviembre de 2019.

En Andalucía, los viajeros y las pernoctaciones se desplomaron por encima del 85% en noviembre respecto al mismo mes del año anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística. En noviembre visitaron Andalucía 165.221 viajeros frente al 1,2 millones registrados el mismo mes del año pasado y las pernoctaciones pasaron de 2,8 millones a 321.000.

En España las pernoctaciones en establecimientos hoteleros disminuyeron un 84,5% en noviembre, desde los 18,3 millones de ese mes de 2019 a 2,8 millones, con lo que profundizaron la caída que habían registrado en octubre (83,3 %) y sumaron nueve meses consecutivos de descensos, por el efecto de la Covid.

Los datos de Coyuntura Turística Hotelera indican que el número de establecimientos abiertos se redujo en noviembre respecto a octubre en más de 2.000, desde 10.597 hasta 8.189, el 38,7% menos que un año antes, y un 50,4% de la planta hotelera.

En los once primeros meses del año se produjeron 88,4 millones de pernoctaciones, el 72,9% menos que en este periodo del año pasado, cuando se hicieron 326 millones de noches.

Los precios bajaron en noviembre un 17,4%, el mayor descenso en la serie desde que se recogen estos datos, en 2002, tras seis meses consecutivos a la baja.

Los hoteles españoles recibieron en noviembre 1,1 millones de viajeros (2,3 en octubre), que hicieron 2,84 millones de noches (5 millones en octubre), el 84,5% menos que en ese mes de 2019, cuando se habían consumido 18,3 millones de noches.

Para hacerse una idea de la caída, las noches consumidas en 11 meses fueron las mismas que se habían usado el año pasado en tan solo cuatro meses, hasta abril.

El descenso fue mayor entre el turismo no residente, un 81,4% en enero-noviembre (39,7 millones), que entre los nacionales, que bajaron el 56,7% el número de noches de hotel consumidas (48,7 millones). Canarias, Madrid y Andalucía fueron los principales destinos en noviembre, aunque todas ellas con recortes superiores al 80%. Para los residentes el principal destino fue Madrid (303.000 pernoctaciones, el 17% del total), y para los extranjeros, Canarias (611.000 pernoctaciones, el 57,6% de las de no residentes). Los viajeros procedentes de Alemania y Reino Unido concentraron el 23,5% y el 19,8%, respectivamente, del total de los hospedajes de no residentes.