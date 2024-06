Bernal admite "momentos de percepción de concentración excesiva de turistas"

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha sostenido este lunes que en capitales de provincia como Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba "hay conjuntos monumentales que en algunos momentos del día o en algunos momentos del año" atraen a "mucha cantidad de personas, turistas y visitantes" que "producen percepciones de concentración excesiva". Por eso, en el recientemente anunciado Observatorio para la Sostenibilidad Turística Local en Andalucía acordado con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), los ayuntamientos tendrán que ver "en función del modelo de ciudad que quieren, cómo resolver la cuestión junto con el apoyo que le podamos dar desde la Junta".

En cualquier caso, ha puntualizado Bernal, "Sevilla no es una ciudad saturada aunque haya una dialéctica reiterada en relación con esta cuestión. Una ciudad saturada es Venecia, una ciudad saturada en Amsterdam. Ahí tienen un problema real", ha argumentado el consejero para el que "no hay un solo municipio en el mundo que haya resuelto sus problemas gracias a la interposición" de la tasa turística. De hecho, el responsable andaluz de Turismo ha afeado los mensajes con los que "se juega" en los medios de comunicación y que "repercuten negativamente en nuestra reputación". Sobre esto, ha dicho que "Andalucía no cuenta con ninguno de los 17 municipios con más concentración de turistas", en alusión a una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En su intervención en la comisión parlamentaria de Turismo por iniciativa propia y a petición del PP para hablar sobre sostenibilidad en el sector turístico, el consejero ha anunciado que Andalucía ha solicitado la adhesión a la Declaración de Glasgow. "Esta solicitud nos compromete a desarrollar un plan de acción climática en el ámbito del Turismo, que será el primero que tendrá la comunidad autónoma", ha explicado. "Adherirse a esta Declaración no sólo es un acto de responsabilidad ambiental, sino también una estrategia para asegurar un futuro sostenible y próspero del turismo en Andalucía", ha asegurado.

Igualmente, y sobre sostenibilidad turística, el consejero ha recordado las ayudas para la eficiencia energética con las que promover el uso de energías renovables así como la próxima aprobación de subvenciones dirigidas a empresas turísticas que inviertan en sistemas de reutilización y ahorro de agua, así como proyectos que contribuyan a la adaptación del cambio climático. Bernal ha detallado y recogido la Junta en una nota de prensa la línea de trabajo marcada desde el inicio de la legislatura dirigida a alcanzar la sostenibilidad turística en su triple vertiente, la económica, social y medioambiental.

"La necesidad de un turismo sostenible no sólo es una opción. Es una obligación para asegurar que continúe siendo una actividad viable y beneficiosa para el futuro", ha destacado. Para hacer frente a esta sostenibilidad turística, el consejero ha detallado algunos de los grandes retos sobre los que hay que actuar como son la estacionalidad, la puesta en valor y mejora del mercado laboral turístico, la distribución homogénea de las visitas por todo el territorio andaluza, la adaptación al cambio climático y la calidad.

En cuanto a sostenibilidad se está impulsando la celebración de eventos en municipios con menor afluencia turística, campañas promocionales en las temporadas con menor afluencia y atracción de nuevos mercados y segmentos menos vinculados a temporadas altas (mercados asiáticos y norteamericanos y nichos como la Generación Z). De igual modo, Bernal ha destacado que desde el Gobierno andaluz se persigue potenciar la calidad e innovación de la actividad turística mediante programas de recualificación, adecuación de perfiles profesionales a las demandas reales del empleo, acreditación profesional y la elaboración de itinerarios formativos. En esta línea, el consejero ha anunciado la futura convocatoria de programas de competencias digitales orientadas al sector turístico. "Dignificar el empleo es crucial para atraer y retener el talento que tenemos", ha asegurado.

Por último, en relación con la distribución homogénea del turismo, la Consejería considera esencial el fomento del turismo de interior. Para ello se plantean actuaciones en ferias internacionales especializadas en este segmento como son las de Utrecht, Gante y Portland y se organizan viajes de familiarización para que operadores y medios internacionales conozcan de primera mano la oferta de interior. Bernal ha señalado, por último, en su intervención que su departamento está trabajando con la Consejería de Empleo en la "planificación e impulso de proyectos formativos singulares para personas trabajadoras del sector turístico".

Turismofobia

Desde las filas de Por Andalucía, la diputada Esperanza Gómez ha lamentado la intervención del consejero, que ha calificado del "día de la marmota". "Nos trata de convencer con palabras vacías", ha afeado Gómez a Bernal, al que ha aclarado que "cuando nosotros hablamos de sostenibilidad lo hacemos refiriéndonos a la calidad de vida". Así, ha reprochado que el turismo sostenible no tenga en cuenta el consumo de agua que realizan los que visitan Andalucía y que la comunidad no cuente con un plan para regular este consumo.

La diputada socialista Isabel Aguilera ha insistido en conocer "cuál es el horizonte" o "tope máximo" de turistas que se fija la Consejería de Turismo con el fin, ha dicho, de evitar la "turismofobia". "El turismo debe ser cuidado", ha defendido pero esto está reñido, a su juicio, con "esconder la cabeza como el avestruz ante los problemas" de saturación que se dan en algunas ciudades andaluzas.

El parlamentario de Vox Antonio Sevilla ha acusado a los ayuntamientos gobernados por el PP de "presionar" a la Consejería con la tasa turística porque "son un pozo sin fondo" y necesitan más recursos. "Les pedimos que paren de criminalizar al sector turístico y que se acomoden a los ingresos que tienen", ha espetado Sevilla. Por parte del PP, Francisco Javier Oblaré ha defendido que la Consejería de Turismo tiene "muy claro a dónde quiere ir".