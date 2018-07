Comienzan unas obras de mejora en el Carpena

­El pasado domingo, la selección española de baloncesto jugó en el Martín Carpena. El baloncesto no volverá al Palacio de los Deportes hasta octubre. Un largo verano en el que la actividad, por supuesto, continúa en la instalación, donde hay diversos servicios sanitarios y clases en varios departamentos y la pista auxiliar. En este proceso, «Málaga Deporte y Eventos», gestor de la instalación de titularidad pública, ha decidido hacer unas obras de mejora.

En concreto, la zona que va a sufrir una remodelación más profunda va a ser la de palcos y antepalcos, muy obsoleta. Se van a derribar varios muros y se va a modernizar toda la zona. También está previsto el cambio de toda la sillería de los palcos, de ese típico color rojo tapizado, que están ya algo deterioradas y muy pasadas de moda.

También van a producirse modificaciones en las zonas de tiro de cámara y, especialmente, en las salas de videomarcador. Se va a adecuar a la nueva tecnología, con nuevo material para que las producciones de los partidos sean más modernas, con diferentes conexiones y sistemas de trabajo.

El Carpena sigue reformándose y mejorando. El año pasado se cambió el sistema de refrigeración, con una importante inversión. También se repararon varias rampas de acceso y se pintó la fachada. Málaga no se olvida de que todavía tiene opciones de acoger la Copa del Rey 2019.

Madrid tiene el acuerdo con la ACB, pero la asamblea no ha dado luz verde porque no hay consenso con qué equipo (Real Madrid, Estudiantes o Fuenlabrada) se metería en la Copa en caso de no estar entre los ocho primeros. Así que Málaga aún espera acontecimientos. La próxima semana podría haber novedades.