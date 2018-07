El acuerdo Roberts-Unicaja, a falta de la firma

Es una frase que suele repetir el presidente del Unicaja, Eduardo García. «Hasta que el contrato, con las firmas, no está en mi poder, no hay fichaje». Hay más de una historia de acuerdos que se rompieron en el último momento, cuando todo estaba ya más o menos hecho. No parece que vaya a ser ésta que están escribiendo durante la última semana el base americano Brian Roberts y el el club de Los Guindos. El acuerdo por una temporada está totalmente cerrado ya y durante estos últimos días, las dos partes han cumplimentado el compromiso, llevando al papel lo que se había hablado.

Los contratos ya están redactados y sólo falta que el presidente verde y el jugador estampen sus firmas. Ya se explicó estos días que la diferencia horaria está siendo un problema a la hora de cerrar todos los flecos. Cuando en Málaga amanece en Las Vegas se hace de noche, y es difícil compaginarlo. Pero el acuerdo está ya cerrado y hoy deberían firmarse los documentos y anunciarse su fichaje.