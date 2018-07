Sin prisas por el pívot y feliz por los fichajes

El presidente del Unicaja, Eduardo García, ha presentado este martes en la sede de la sucursal de Calle Cuarteles número 51, junto al jugador Dani Díez y el director territorial de Unicaja Banco en Málaga, José Manuel Alba, la campaña "Unicaja es tu color", para apoyar la campaña de abonos 2018/19, que sigue ahora con grandes pósters de Díez, Alberto Díaz y Carlos Suárez empapados con pintura verde. Una campaña que está ayudando a esta nueva campaña de abonos y de la que el presidente dijo estar muy satisfecho por contar con gente "tan creativa".

García habló también sobre el equipo que está ya a punto de cerrarse, ya que el Unicaja de Luis Casimiro tiene a 11 de los 12 componentes de la plantilla, para la que falta un único fichaje más, el de un pívot que no sea extracomunitario. El presidente pidió paciencia para esta última incorporación y se mostró muy feliz por los fichajes de Brian Roberts, Jaime Fernández y Kyle Wiltjer, todas "primeras opciones" en la lista de candidatos que manejaba la dirección deportiva.

"Son los jugadores que queremos para el equipo que queremos. Hemos ido de la mano del entrenador totalmente, con su forma de jugar, y lo que él desea. Hay que ir de la mano en el sentido de saber cuáles son sus deseos y qué tipología de jugador. Y luego está la dirección deportiva, para buscar los mejores jugadores", explicó García.

Sobre la guinda que completará el equipo, un pívot complementario a Giorgi Shermadini, el mandatario dijo: "No está avanzado y creo que tenemos que ser pacientes. Sólo nos queda un jugador. Somos el equipo más hecho a estas altura de la temporada, lo tenemos bastante confeccionado y únicamente estamos a expensas de un solo jugador. El tiempo ya sabéis como juega. Si el jugador sale mañana, iremos a por él; pero si sale dentro de 20 días o de 25 pues iremos a por él. Tenemos jugadores sobre la mesa. Se ha hecho un scouting, se ha visto sus características y estamos viendo las opciones que hay en todos los sentidos: como jugador, con experiencia, la tipología de jugador? y debe haber un cruce satisfactorio entre lo que queremos como jugador y lo que estamos dispuestos a pagar, y él a cobrar".

Y se mostró muy orgulloso por las tres incorporaciones que se han hecho, la de los bases Brian Roberts y Jaime Fernández, y el ala-pívot Kyle Wiltjer. "Hemos fichado a un jugador que está en la selección española, como es Jaime Fernández, con un futuro más que prometedor, ya una realidad. Y hemos dado un paso adelante para incorporar a un jugador nacional a nuestro equipo. Lo de Jaime no era muy esperado, pero era una opción que se barajó antes de que saliera en los medios. Hemos fichado a dos jugadores que provienen del Olympiacos, que no es fácil, son grandes jugadores. Uno de ellos con una gran experiencia en la NBA. Tenemos que pasar página (sobre los que no están, como Nedovic), como hemos hecho siempre, y hemos fichado lo que hemos querido fichar. No eran cuartas ni quintas opciones, lo que hemos querido fichar. Eran primeras opciones, totalmente, lo digo tranquilamente".

El presidente ve una Eurocup apasionante, que es "un cañón", "con un montón de equipos buenísimos. "Esstamos entre esos equipos. Algunos nos dan como favoritos, pero esto es una competición muy dura y hemos de ir paso a paso. Vamos a ir a por todas, con la mayor ilusión", relató, al tiempo que explicó que para esta edición, los derechos televisivos son exclusivamente de la Euroliga, "y ellos se encargan de todo, también de la producción".

También se le cuestionó por la cantera y por la marcha de un jugador sobre el que había depositadas grandes esperanzas, como es Rubén Domínguez, y que se ha marchado al Torrelodones de Madrid. "Desde el club apostamos muy fuerte por la cantera y ojalá el día de mañana haya más. Es cuestión de ellos, no es por parte del club. Lo de Rubén Domínguez no nos sienta bien, ni mucho menos. Sobre todo porque cada caso tiene una casuística muy distinta. No podemos evitarlo, por supuesto. Ya sabéis que los agentes funcionan hasta con niños chiquititos, y hay personas que se confunden, pero ese es su problema. Hacemos un trabajo muy serio y profesional. Dedicamos tiempo y dinero a la cantera para que el baloncesto sea el deporte principal de los críos y se desarrollen como personas. Y que haya ahora padres que se crean agentes y cosas por el estilo, eso ya no depende de nosotros".