Eduardo García: "Hay padres que se creen agentes"

La cantera del Unicaja ha sido noticia este verano por varias cuestiones. Al club se ha incorporado Germán Gabriel, director técnico, que también será el entrenador del equipo EBA, ya que Paco Aurioles subirá al cuerpo técnico del primer equipo. La nota negativa ha sido la marcha de un jugador sobre el que había depositadas grandes esperanzas, como es el gaditano Rubén Domínguez, y que se ha marchado al Torrelodones de Madrid. El presidente del Unicaja, Eduardo García, quiso zanjar el asunto. «Desde el club apostamos muy fuerte por la cantera y ojalá el día de mañana haya más. Es cuestión de ellos, no es por parte del club. Lo de Rubén Domínguez no nos sienta bien, ni mucho menos. Sobre todo porque cada caso tiene una casuística muy distinta. No podemos evitarlo, por supuesto. Ya sabéis que los agentes funcionan hasta con niños chiquititos, y hay personas que se confunden, pero ese es su problema. Hacemos un trabajo muy serio y profesional. Dedicamos tiempo y dinero a la cantera para que el baloncesto sea el deporte principal de los críos y se desarrollen como personas. Y que haya ahora padres que se crean agentes y cosas por el estilo, eso ya no depende de nosotros», explicó García.