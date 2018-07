La Euroliga mantendrá una Licencia B para que el mejor ACB acuda al torneo

La Liga ACB tiene el compromiso verbal, que no escrito, por parte de la Euroliga de que la competición española mantendrá la Licencia B que ha tenido durante este primer trienio desde que se creó el nuevo formato de Euroliga, con 16 clubes -11 de ellos propietarios- y todos contra todos. De esta forma, el mejor equipo de la ACB, al margen de Real Madrid, FC Barcelona y Baskonia, que tienen Licencia A, tendrá una plaza para jugar la Euroliga.

La ECA (Euroleague Commercial Assets SA), la empresa sobre la que se ha creado la Euroliga, llegó a un acuerdo hace tres años para que los campeones de la ACB, la Liga de Alemania, la Liga Adriática y la VTB tuvieran cuatro Licencias B. De esta forma, cuatro equipos, además del campeón de la Eurocup (Licencia C), acompañaban a los 11 con Licencia A que crearon esta nueva competición y que tienen su participación garantizada por un periodo de 10 años: Real Madrid, Barcelona, Baskonia, Fenerbahce, Anadolu Efes, Olympiacos, Panathinaikos, CSKA Moscú, Maccabi Tel Aviv, Olimpia Milán y Zalgiris Kaunas.

El compromiso acaba ahora y la ACB ya ha mantenido reuniones con la Euroliga para que esa Licencia B se mantenga. El acuerdo está cerrado, pero es verbal y no hay ningún documento firmado. Hay que recordar que la normativa de la Euroliga impide que haya más de cuatro clubes de un mismo país, algo que podría pasar con este formato, como sucedió esta misma temporada: tres con Licencia A (Real Madrid, FC Barcelona y Baskonia), el campeón de la ACB (Valencia, con Licencia B) y el campeón de la Eurocup (Unicaja, con Licencia C). Este hecho es una violación de la normativa actual de la Euroliga, aunque la ACB tiene luz verde para poner en juego esa Licencia B para el curso 2019/20, donde la Euroliga pasará de 16 a 18 clubes, con invitaciones a Bayern Múnich alemán y Asvel Villeurbanne francés.

De esta circunstancia se habló ayer durante un encuentro de Eduardo García, presidente del Unicaja, con la prensa, en la inauguración de los carteles anunciantes de la campaña de abonados del Unicaja en la sucursal de calle Cuarteles, en la capital. El mandatario habló también sobre el equipo que está ya a punto de cerrarse, y es que el Unicaja de Luis Casimiro tiene a 11 de los 12 componentes de la plantilla, para la que falta un único fichaje más, el de un pívot que no sea extracomunitario. El presidente pidió paciencia para esta última incorporación y se mostró muy feliz por los fichajes de Brian Roberts, Jaime Fernández y Kyle Wiltjer, todas «primeras opciones» en la lista de candidatos que manejaba la dirección deportiva.

«Son los jugadores que queremos para el equipo que queremos. Hemos ido de la mano del entrenador totalmente, con su forma de jugar, y lo que él desea. Hay que ir de la mano en el sentido de saber cuáles son sus deseos y qué tipología de jugador. Y luego está la dirección deportiva, para buscar los mejores jugadores», dijo García.

Sobre la guinda que completará el equipo, un pívot complementario a Giorgi Shermadini, el mandatario explicó: «No está avanzado y tenemos que ser pacientes. Sólo nos queda un jugador. Somos el equipo más hecho a estas altura de la temporada, lo tenemos bastante confeccionado y únicamente estamos a expensas de un solo jugador. El tiempo ya sabéis como juega. Si el jugador sale mañana, iremos a por él; pero si sale dentro de 20 días o de 25 pues iremos a por él. Tenemos jugadores sobre la mesa. Se ha hecho un scouting, se ha visto sus características y estamos viendo las opciones que hay en todos los sentidos: como jugador, con experiencia, la tipología de jugador; y debe haber un cruce satisfactorio entre lo que queremos como jugador y lo que estamos dispuestos a pagar, y él a cobrar».

Y se mostró muy orgulloso por las tres incorporaciones que se han hecho, la de los bases Brian Roberts y Jaime Fernández, y el ala-pívot Kyle Wiltjer. «Hemos fichado a un jugador que está en la selección española, como es Jaime Fernández, con un futuro más que prometedor, ya una realidad. Y hemos dado un paso adelante para incorporar a un jugador nacional a nuestro equipo. Lo de Jaime no era muy esperado, pero era una opción que se barajó antes de que saliera en los medios. Hemos fichado a dos jugadores que provienen del Olympiacos, que no es fácil, son grandes jugadores. Uno de ellos con una gran experiencia en la NBA. Tenemos que pasar página (sobre los que no están, como Nedovic), como hemos hecho siempre, y hemos fichado lo que hemos querido fichar. No eran cuartas ni quintas opciones, lo que hemos querido fichar. Eran primeras opciones, totalmente, lo digo tranquilamente». El presidente ve una Eurocup apasionante, que es «un cañón», «con un montón de equipos buenísimos», y con «muchos favoritos».