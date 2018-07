Estafa en nombre del baloncesto

No es el primer caso. Ni el último. Sí el más reciente y el que comienza a tener mayor repercusión. Tanto, que el Unicaja, implicado de forma indirecta en un caso de estafa, ha puesto el caso en manos de su departamento jurídico para tomar las acciones pertinentes legales. El tema ha saltado a la luz pública porque el joven base canadiense Roshane Roberts ha hecho público en su perfil de Twitter su «fichaje» por el Unicaja de Liga EBA. Es más, incluso su centro educativo, la Universidad de Ryerson, también lo ha publicado en sus redes sociales. «Feliz de anunciar que he fichado por el Unicaja Andalucía de Málaga (España) para la temporada 2018-2019», dice el propio jugador en su Twitter. Y su Universidad tuitea al jugador e incluso añade una foto de Roshane Roberts firmando el hipotético contrato con el Unicaja.



La idílica historia no tiene nada de sueño de hadas porque es una estafa. Por detrás, un presunto agente de jugadores que negocia contratos, previo cobro de una comisión, y que negocia ficticios acuerdos con clubes, entre ellos, el Unicaja. Desde el club de Los Guindos se apunta que los servicios jurídicos están estudiando este último caso, que tuvo gran revuelo en redes sociales y en medios de comunicación. Y es que esta estafa no es la primera. Al pobre Roshane Roberts le han tomado el pelo y se han quedado con su dinero. Otros jóvenes jugadores también han sido víctimas de estos engaños. Algunos, más avispados, han salido a tiempo de la trampa. Bien poniéndose en contacto con el club o con algún conocido del mundillo. Hay agentes que, cuando se les ha planteado este tema, dicen que hay que «tratarlo con sentido común». Esto es, no fiarte del primer representante que te pone por delante un idílico contrato y que trata de cobrar por adelantado.



El Unicaja ya sabía, porque algunos jugadores lo han comentado, al igual que representantes con los que habitualmente se trabaja, que está siendo una práctica habitual. Un supuesto agente que el propio jugador ni llega a conocer, con el que contacta a través de email, que tiene perfiles falsos en redes sociales, pero que acaba engatusando a algún joven jugador. Ha habido ya algún perjudicado que, sin saberlo y una vez perdido el contacto con el falso agente (al cobrar ya no se vuelve a saber nada de ellos) ha reclamado directamente al club, ante la extrañeza de los responsables de cantera y de la propia dirección deportiva. El Unicaja no deja de ser una víctima más del caso. Se usan documentos con sus membretes, que esos falsos agentes han conseguido previamente, y todo tiene una apariencia de normalidad. Pero no lo es. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son las que deben tomar ahora cartas en el asunto.





Congrats to our very own @roshaneroberts4 on signing with Unicaja Andalucia in Malaga , Spain(LigaEBA) for the 18/19 season. Best of luck Ro! #BCMNG pic.twitter.com/lVAoGad2Tj — Ryerson MBB (@RyersonRamsMBB) 18 de julio de 2018