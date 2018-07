¿Plantilla cerrada en el Unicaja?

Con la llegada del jugador francés, Luis Casimiro ya tiene los 12 jugadores que conformarán la primera plantilla del equipo esta próxima temporada - Solo una hipotética salida de Dragan Milosavljevic o una cesión de Viny Okouo podrían alterar este plan inicial

El Unicaja no pudo anunciar ayer de forma oficial el fichaje del pívot francés Mathias Lessort, jugador con el que el cuadro cajista negocia para reforzar el juego interior verde de cara a la próxima temporada. La llegada del francés se da por hecha, pero falta la rúbrica y eso siempre obliga a tener cautela.

Si todo termina como el Unicaja pretende, Lessort debería ser el último movimiento del club en este mercado estival. Con el francés vestido de verde, en principio, Luis Casimiro tendría definido su «12» para esta próxima temporada. ¿ O no? Y es que el futuro de Dragan Milosavljevic y el de Viny Okouo todavía podrían variar según evolucione el mercado en estas próximas semanas.

El caso del alero serbio (11 de mayo de 1989, Krusevac) es muy peculiar. «Gagi» tiene contrato con el Unicaja para la próxima temporada, tras firmar el pasado verano por dos campañas, procedente del Alba de Berlín. Pero el jugador no ha tenido un buen año en Málaga y no vería con malos ojos su hipotética salida del cuadro cajista si llegara una buena oferta de otro club. En el Unicaja cuentan con él, incluso Luis Casimiro piensa que es un jugador muy aprovechable, pero también es cierto que en los despachos de Los Guindos se escucharía cualquier ofrecimiento de otro equipo por Dragan, siempre y cuando no le cueste al Unicaja un solo euro esa operación. Y ahí radica el problema porque Milosavljevic tiene una ficha muy alta que pocos equipos en Europa podrían pagarle, lo que hace complicada su hipotética salida.

El Unicaja hay que recordar que en el puesto de alero alto tiene otra vez esta campaña a Dani Díez y a Adam Waczynski, por lo que la hipotética marcha del internacional serbio no trastocaría en exceso los planes del equipo, que además podría buscar otra pieza en el perímetro para cubrir esta ausencia.

No parece una operación sencilla la de sacar a Milosavljevic de Málaga, pero lo cierto es que su agente es Misko Raznatovic (el mismo de Mathias Lessort) y con el afamado representante serbio por el medio, cualquier cosa puede suceder. Su relación con el Unicaja es, además, muy fluida, por lo que no hay que descartar que pueda haber alguna sorpresa, aunque a día de hoy Milosavljevic sea uno de los fijos en el proyecto de Luis Casimiro para la 2018/19.

La otra pieza del rompecabezas que todavía puede moverse es la del canterano Viny Pierrot Marcel Okouo (10/04/97, Brazzaville, Congo). En este caso sería una cesión el único movimiento posible ya que el pívot tiene contrato y el club no quiere deshacerse de él. Aquí los problemas para que esta operación se lleve a cabo son más bien contractuales.

En Los Guindos se han invertido muchas horas de trabajo con Viny. Es cierto que Joan Plaza no le ha dado casi ninguna oportunidad estas últimas temporadas y eso ha frenado un poco su progresión, pero en el Unicaja se confía en su potencial, se sabe que es un jugador que puede ser importante en Europa en el futuro y el objetivo sería contar con él durante varias temporadas más.

El club, de hecho, ha tanteado a su entorno para plantearle una renovación plurianual de su actual contrato, que acaba el próximo verano de 2019. El problema es que Viny necesita minutos ¡ya! y no quiere hipotecar su futuro firmando ahora con el Unicaja, a riesgo de mantener su actual rol secundario en el equipo.

El Unicaja estaría dispuesto a buscarle una cesión para este próximo curso en un club en el que el canterano se sintiera importante, pero si antes logra esa ansiada ampliación de su contrato. Si no, Viny seguiría en Málaga esta temporada y el próximo verano, en función del papel que tenga en el equipo, el jugador decidirá si renueva o queda libre para firmar con cualquier otro equipo.

De momento, Viny no quiere ampliar su contrato con el Unicaja y por tanto el club no se plantea esa cesión. Pero si en los próximos días esta situación cambia, Okouo podría salir cedido para regresar el próximo verano a Málaga con minutos de calidad y experiencia, a imagen y semejanza de lo que pasó en su día con Alberto Díaz, con sus cesiones positivas al Fuenlabrada o al Bilbao Basket.

A la espera de Lessort, oficialmente la plantilla está cerrada. Lo de Milosavljevic y lo de Viny Okouo son, por ahora, solo dos opciones que el mercado dirá si salen adelante o al final se quedan en nada.