Una temporada de lo más atípica

Por primera vez en muchos años, todos los jugadores de la primera plantilla estarán listos para trabajar el primer día de la pretemporada, al no coincidir este verano ni Eurobásket ni Mundial ni JJOO

El Unicaja vivió la pasada temporada un año de vértigo. El mayor de su historia. El equipo de Los Guindos disputó la friolera de 68 partidos repartidos en cuatro competiciones distintas: Supercopa ACB (1), Copa del Rey (1), Liga Endesa (36) y Euroliga (30). Especialmente duro fue el calendario de la máxima competición continental, que le obligó a jugar 30 partidos entre mitad de octubre y la primera semana de abril.

El ritmo frenético de un calendario sin descansos obligó al equipo a jugar hasta 10 partidos al mes en octubre, diciembre, enero y marzo. Es decir, un partido cada 3 días, con sus consiguientes viajes por todos los rincones de España y las cuatro esquinas del Viejo Continente. Para afrontar con éxito el mayor sobreesfuerzo de la historia del club, Joan Plaza contó con una plantilla de 14 jugadores, que tras la marcha de Dejan Musli al Brose alemán, a principios de diciembre, se quedaron en 13.

Esta próxima temporada, sin embargo, el volumen de partidos será mucho menor. El número final dependerá de si se clasifica para la Copa y hasta dónde llega en la Eurocup (la Supercopa no la jugará), pero seguro que será mucho menor a esos casi 70 del curso pasado.



Calendario más relajado

Además, el ritmo del calendario será mucho más relajado para los verdes, ya que por primera vez en la historia el equipo cajista tendrá dos paréntesis en el calendario de al menos dos semanas cada uno por motivo de las «Ventanas FIBA» previstas para los meses de noviembre y febrero.

Lo temporada atípica que le espera al Unicaja ya se visualizará desde el primer día de la pretemporada, cuando no haya ninguna ausencia en el primer día del regreso al trabajo, como ha sido habitual cada verano todos estos años pasados. El motivo es la ausencia de una gran competición este 2018. No hay Eurobásket, no hay Mundobásket y no hay Juegos Olímpicos. O sea, que los internacionales del equipo estarán listos para trabajar desde el primer minuto. El año pasado, sin ir más lejos, faltaron al estreno del trabajo los cinco internacionales presentes por entonces en el Eurobásket: el finlandés Sasu Salin, el georgiano Giorgi Shermadini, el polaco Adam Waczynski y los serbios Nemanja Nedovic y Dragan Milosavljevic.

Si el inicio de la pretemporada será «distinto», el final de la misma será especialmente «raro». Y es que a mediados de septiembre, justo antes de que arranque la Liga Endesa, la FIBA tiene la primera de las tres «ventanas» previstas para que los equipos nacionales compitan en busca de un hueco para el Mundial de China del próximo verano. O sea, que Luis Casimiro perderá un buen puñado de jugadores durante cerca de dos semanas, en un momento clave de la preparación, para acudir con sus respectivas selecciones.

Alberto Díaz, Jaime Fernández, Adam Waczynski, Dragan Milosavljevic, Giorgi Shermadini, Sasu Salin... muchos de ellos dejarán el equipo verde para enrolarse en sus respectivas selecciones nacionales durante algo más de una semana. En el caso de España será para jugar el día 14, en Ucrania, y el día 17, en Madrid, frente a Letonia.



Inicio liguero el 27 de septiembre

Durante la temporada, que en la Liga ACB arrancará el 27 de septiembre y en la Euroliga, el martes 2 de octubre, habrá otros dos parones más. Uno entre finales de noviembre y principios de diciembre, y otro, justo después de la Copa del Rey de Madrid 2018, en el mes de febrero. Dos ocasiones en las que el Unicaja no competirá durante dos semanas, algo inédito en la historia del Unicaja desde que está en la elite del baloncesto español. Y es que aunque es la segunda temporada en la que hay este tipo de paréntesis de partidos por motivo de los partidos internacionales auspiciados por la FIBA, lo cierto es que la pasada campaña el Unicaja no los tuvo porque la Euroliga no para su calendario, algo que la Eurocup (competición europea en la que participa esta próxima temporada el equipo verde) sí hace.