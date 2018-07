Ser inteligente

En esta semana el rumor se convirtió en información. Sergio Scariolo se marcha a Toronto como asistente de los Raptors. Cuando te llega una oportunidad como ésta, entiendo que nadie puede negarse. Es imposible dejar pasar ese tren. Y supongo que más cuando llevas varios años siendo seleccionador, un puesto en el que diriges a un grupo fantástico de jugadores (los mejores de un país como España) pero en el que te puede faltar eso del día a día con un equipo.

Es muy difícil que una franquicia americana reclute a un asistente europeo, aunque ya hay algunos allí. Razón de más para aprovechar una oportunidad única para vivir la experiencia de conocer desde dentro la Liga más importante del mundo del baloncesto.

Una vez que se hace oficial la noticia saltan a la palestra los que rápidamente opinan que hay que buscar un entrenador puesto que el seleccionador nacional no puede compatibilizar su trabajo como asistente en la NBA y dirigir la selección española. En muchos casos son los mismos que apoyaron la destitución de Lopetegui dos días antes del comienzo del mundial. En el caso del baloncesto se ven reforzados con la idea de que si Scariolo está en Toronto no podrá estar liderando a España en las dichosas ventanas clasificatorias para el mundial.

Pues yo esto no lo entiendo. O sea, todos entendemos y respetamos que los hermanos Gasol, Ricky Rubio, los hermanos Hernangómez, Abrines o Mirotic no participen en esas ventanas. El baloncesto español ha demostrado que es capaz de formar un equipo sin estos jugadores NBA (y los Euroleague) lo suficientemente competitivo, comprometido y lleno de calidad y talento como para sacar estos partidos clasificatorios adelante con buenísimos resultados. Pero el entrenador no puede. ¿Cómo se duda de que el equipo técnico de Sergio Scariolo no será capaz de liderar a esos jugadores ayudándoles para el objetivo marcado? ¿Por qué nuestro prestigioso seleccionador no se puede incorporar a la competición como hacen los jugadores NBA o Euroleague?

En ningún momento dudo de que no haya entrenadores españoles de calidad sin trabajo en este momento que puedan hacerse cargo de nuestra selección. Pero entiendo que los mejores están entrenando. Lo que sí es seguro es que, de estos entrenadores que no están entrenando, ninguno tiene el currículum de Scariolo. ¿Y de los que tienen trabajo? ¿Cuántos tienen ese currículum?

Creo que en un caso como éste lo que hay que ser es inteligentes. Perder a Sergio Scariolo como seleccionador porque se marcha a la NBA me parecería una torpeza. Otra cosa es que sea él quien no esté dispuesto a compaginar ambas funciones porque no se vea capacitado o porque, simplemente, no le apetezca. Pero si él está dispuesto, lo más inteligente es organizar bien la temporada para que Scariolo pueda coordinar su grupo de trabajo y estos puedan sacar las ventanas adelante para que sea nuestro seleccionador quien tome las riendas del equipo en las competiciones de verano.

Que el seleccionador nacional trabaje en la mejor Liga del mundo es prestigio para nuestra selección. Seguro que será capaz de sumar a la franquicia que le ha contratado. Pero también aprenderá detalles que puede aplicar a nuestro equipo para hacerlo mejor. Su implicación en la selección absoluta y en las selecciones de formación están tan fuera de duda como que su trayectoria como seleccionador será muy dificil de igualar.

No sé si hay mejor entrenador para liderar a nuestra selección que él mismo así que, ¿para qué cambiar a peor? No hay motivo para ello.

Ahora toca sentirnos orgullosos de que aumenta nuestra representación en la NBA, representación que ya no solo será en la cancha sino también en los banquillos. Además, debemos confiar en que Scariolo será capaz de coordinar desde allí a sus colaboradores para que estos se responsabilicen de las tres ventanas FIBA durante esta temporada 2018/2019. Y por último, tener la tranquilidad de que cuando llegue la competición importante en verano, en este caso el Mundial de China, vendrán los jugadores NBA y Euroleague liderados por uno de los más prestigiosos entrenadores europeos. Eso es ser inteligentes.