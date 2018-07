Aunque aún no se haya oficializado su fichaje por el Unicaja, el jugador de Martinica parece no estar muy preocupado mientras apura el verano entre la costa de Montenegro y su isla natal. Lessort no solo está usando este período estival de baloncesto para relajarse, sino que a través de las redes sociales ha dejado claro estar echando horas en el gimnasio en busca de una mejora en algunas parcelas del juego, como por ejemplo en el tiro.