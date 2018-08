Dos meses para la Eurocup

Los cajistas y el Unics ruso, los equipos con las plantillas más definidas del Grupo D continental

Costó trabajo hace un par de temporadas habituarse a no ver el logotipo de la Euroliga sobre el parqué del Martín Carpena cada tarde-noche intersemanal de básket europeo. También se hizo raro no escuchar el himno de la máxima competición continental antes de cada duelo. Jugar los partidos los miércoles, en lugar de los jueves o los viernes, fue otra novedad. Pero no se puede negar que la experiencia fue bonita, intensa, emocionante y tuvo un epílogo triunfal, con el triunfo del Unicaja en aquella Eurocup 2016/2017, en una noche inolvidable en la pista del Valencia Basket.

La segunda competición del baloncesto europeo regresa este otoño a Málaga. El Unicaja no logró meterse en las semifinales de la Liga Endesa el pasado curso y será el Herbalife Gran Canaria, que entonces entrenaba el actual técnico cajista, Luis Casimiro, el que acompañe a los tradicionales Real Madrid, Barcelona y Baskonia en la máxima competición del baloncesto continental.

A falta de poco menos de dos meses para que arranque la Eurocup, los equipos siguen mayoritariamente en formación. Lo del Unicaja, con su plantilla ya cerrada (salvo alguna sorpresa de última hora), es una excepción en un mercado estival que de aquí al final de agosto acelerará para terminar de «fabricar» todas las plantillas de los equipos rivales.

Pero a estas alturas de agosto sí hay algunas cuestiones que ya se pueden dar por seguras sin miedo al error. Por ejemplo, que estamos ante la Eurocup más exigente de la historia. Hasta 10 equipos con pasado reciente en la Euroliga (Alba, Cedevita, Estrella Roja, Galatasaray, Limoges, Lokomotiv Kuban, Partizan, Rytas Vilnius, Unicaja, Valencia y Unics Kazan) dan brillo a una Eurocup que será durísima, sobre todo a partir de la segunda fase.

Respecto a la que ganó el Unicaja, hay 4 equipos más en competición: 24 esta temporada por los 20 de hace dos cursos. En aquella ocasión no hubo franceses ni italianos, clubes de ligas importantes que en esta próxima edición sí buscarán la gloria continental. La presente Eurocup incluye equipos de nueve ligas nacionales y de 11 países distintos.

Si nos centramos en el grupo del Unicaja, vemos también que los equipos empiezan a mostrar cuáles serán sus cartas. El Unics Kazan ruso parte, a priori, como el máximo rival de los verdes por el liderato del Grupo D de esta Eurocup 2018/2019. El equipo del excajista Jamar Smith cuenta con cuatro americanos en sus filas, aunque ya no con el base internacional español Quino Colom, que ha cambiado Rusia por Turquía. El veterano alero griego Kostas Kaimakoglou sumará su sexta temporada en el equipo de Kazan. Ojo a dos de sus fichajes: el base Pierria Henry y el alero Rayman Morgan, ambos procedentes del Tofas Bursa otomano.

El Fiat Turín aparece como una incógnita «peligrosa». Con el mítico Larry Brown en el banquillo, el equipo italiano ha formado una plantilla con muy buena pinta y que está ya prácticamente cerrada. La experiencia la pondrán el alero argentino Carlos Delfino y el pívot italiano Marco Cusin. Pero serán más o menos competitivos en función de cómo les salgan las apuestas que llegan directamente del otro lado del charco, ante la llamada del gran coach Brown. Entre ellos, un nombre muy ilustre, el del ala-pívot James McAdoo, que ganó la NBA con los Warriors hace un par de cursos, aunque con una participación solo testimonial en la consecución del anillo.

El Rytas Vilnius (antiguo Lietuvos) tiene la plantilla también casi cerrada. Los bálticos serán un equipo muy peligroso en su pista, pero parece un escalón por debajo del Unicaja, el Unics o el Fiat Turín. Su cara más conocida para el público de Málaga será la de Eimantas Bendzius, exalero del Monbus Obradoiro.

Poco se puede decir todavía de los otros dos equipos del grupo, que están metidos de lleno en el mercado en busca de cerrar una plantilla lo más competitiva posible. El Fraport Skyliners Fráncfort alemán solo cuenta con cuatro jugadores con contrato y el desconocido Mornar Bar de Montenegro, con tres.

Las próximas semanas se irán perfilando todos los equipos. El Unicaja parte como uno de los equipos a batir. No será fácil revalidar el triunfo del 2017, pero...