Jaime: "Luis es muy exigente, pero también es muy normal"

Jaime Fernández fue ayer el único de los nuevos que habló públicamente, ya que Wiltjer y Lessort serán presentados hoy en el Carpena al mediodía. El madrileño ya tuvo a Luis Casimiro en el Estudiantes y cree que el Unicaja hará «un juego alegre». «Tenemos a jugadores que pueden anotar, somos un equipo que también va a defender. Seremos agresivos. Con Luis vamos a trabajar, porque es un entrenador exigente, pero también un entrenador muy normal, una gran persona», explicó.

Fernández llegó hace unos días a la ciudad. «En Málaga todo es muy fácil, desde el primer día ya tenía piso, me he adaptado bien a la ciudad. Conozco a Carlos, Dani y Alberto, me ha sido fácil el cambio. Estoy muy contento de estar aquí. Ya me he entrenado unos días, y todo son facilidades. Ya lo siento como mi casa. Esperemos hacer una buena temporada». El debate sobre su posición en el campo sigue abierto. ¿Base o escolta? «Lo que Luis me diga, yo voy a estar preparado. Puedo jugar al uno y al dos, lo que Luis necesite. Hoy en día no es muy importante la posición en la que juegas, si no ayudar al equipo y eso es lo que intentaré. He mejorado en defensa, intento ser intenso y robar. Quiero anotar y generar buenos tiros y espacios a mis compañeros», finalizó.