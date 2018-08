Los internacionales españoles del Unicaja piden un acuerdo para las «ventanas»

La pretemporada del Unicaja podría quedarse en cuadro por las citas de selecciones.

Se atisba un importante conflicto en las próximas semanas entre los clubes y la FIBA por los encuentros amistosos que algunas Federaciones quieren jugar a comienzos del mes de septiembre para preparar los posteriores partidos de la siguiente «Ventana» FIBA, que se celebrar a mediados de este mes de septiembre.

España jugará el próximo 14 de septiembre ante Ucrania y el lunes día 17 ante Letonia, en Madrid, sus dos próximo envites. La Federación Española ha enviado ya al Unicaja un documento solicitando el 9 de septiembre a sus jugadores. En la prelista están todos los nacionales: Alberto Díaz, Jaime Fernández, Dani Díez y Carlos Suárez. Lo normal es que sólo acudan Alberto y Jaime.

El problema son los amistosos o giras previas a estas ventanas clasificatorias para el Mundial de China 2019. La selección de Finlandia, por ejemplo, ha pedido al Unicaja que libere a Sasu Salin ya esta próxima semana porque cuenta con él para hacer una gira por China. La selección de Francia también va a disputar un partido amistoso previo a esta ventana y quiere a Mathias Lessort.

Los jugadores se encuentran, en estos casos, entre la espada y la pared. La Opinión quiso pulsar cuál es el pensamiento de los jugadores españoles del equipo verde. El capitán, Carlos Suárez, pidió respeto y opinión a los principales implicados, los jugadores. «Aquí los importantes, además de los aficionados, son los jugadores. Y los jugadores estamos hartos de que no se nos escuche y de que se hagan cosas sin nuestro permiso. Creo que se ven afectados los jugadores y se ve afectado, por supuesto, el club. Y yo creo que esperemos que haya una solución, porque esta temporada va a ser un poco atípica a lo que hemos visto en años anteriores. A ver si no nos afecta o nos afecta lo menos posible», explicó.

Jaime Fernández acaba de llegar al Unicaja. En buena parte, gracias a su gran trabajo con la selección en esta temporada, en la que ha sido uno de los fijos de Sergio Scariolo en los encuentros de las «Ventanas» FIBA. «Yo, para mí, ir a la selección es un orgullo. Me encanta estar en el grupo de la selección y siempre voy a querer ir. Es cierto que las «Ventanas» FIBA han sido siempre un tema complejo, pero como jugador me dedico a jugar, y si me llama Scariolo siempre estaré preparado. También es verdad que mi compromiso con el club es máximo y siempre voy a estar con el club. Si me llama Scariolo y cuadra que puedo ir, por supuesto que iré».

El Unicaja ha mantenido una reunión con otros clubes de la ACB para tratar de adoptar una postura común a la hora de presionar a la FIBA y a las federaciones que están pidiendo a jugadores para disputar amistosos.

Dani Díez aboga por una reunión en la que unificar criterios. «Yo creo que deberían ponerse de acuerdo FIBA, Federación Española y todos los actores que están en medio para tratar de buscar una solución que no afecte a los equipos. Sí es cierto que para el jugador es un compromiso, cuando te llama la selección, tener que elegir entre la selección y el club, y se deberían poner de acuerdo entre ellos». El más tenue en este sentido fue Alberto Díaz, que comentó que se tomará una decisión cuando toque. «Es vedad que hay algunos que tienen más facilidades, por el tema de los amistosos, pero en mi caso estoy tranquilo. Cuando llegue el momento se hablará y se resolverá. Y no sé los demás cómo estarán».