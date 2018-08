Luis Casimiro: "Tenemos buenas sensaciones"

Casimiro se ha mostrado "muy satisfecho" con la entrega de todos sus jugadores.

­Completamente centrados en el trabajo. Así están ya tanto el cuerpo técnico como los jugadores del Unicaja, preparados para afrontar esta nueva temporada 2018/19. Entre las caras nuevas también se encuentra la del Luis Casimiro, nuevo inquilino del banquillo verde. Antes de la sesión vespertina de entrenamientos, Casimiro habló sobre las primeras impresiones una vez que los doce jugadores de la plantilla están a su disposición. «Las sensaciones no pueden ser mejores, porque además teníamos previsto empezar el día 20, y gracias a la buena llegada en tiempo de los jugadores. ha sido posible arrancar antes», explicó el entrenador manchego.

En los primeros compases de la precampaña se está cumpliendo con los planes establecidos, y según Casimiro, todos los jugadores han llegado con buena actitud. «Los jugadores están entregados para hacer el mejor trabajo posible, en un momento importante por lo gran carga y volumen de trabajo durante las sesiones», dijo el nuevo arquitecto del equipo malagueño, que aseguró que «la complicidad y cohesión de los que estaban el año pasado, unido a la energía de los últimos en llegar» convierte al equipo en un bloque sólido de cara a una campaña que comenzará a finales del mes de septiembre.

Con respecto a otros años, la entidad malagueña se ha movido poco en el mercado apostando por mantener a gran parte de la estructura de la anterior temporada, algo que le Casimiro ve positivo. «Es muy importante mantener el núcleo, fijar una dinámica y una ética de trabajo para que los que vengan tengan más fácil la integración a todos los niveles», argumentó el técnico ciudadrealeño, que aprovechó también para opinar sobre uno de las asuntos más polémicos en el calendario de los equipos profesionales, las ventanas FIBA, que afectan en gran parte a la escuadra verde.

«Creo que desde Unicaja se ha tratado muy bien el tema, Carlos Jiménez ha dado información detallada a nuestros jugadores sobre la reglamentación o las normas del club y parece que estamos consiguiendo que todos vayan al unísono, aunque la única solución real sería que todos los estamentos internacionales implicados se sentasen para establecer un calendario común», quiso dejar claro Luis Casimiro, que tendrá que afrontar una situación difícil, puesto que hasta siete jugadores de la primera plantilla se ausentaran desde el 8 al 18 de septiembre para cumplir con los compromisos de sus combinados nacionales.

Aunque el conjunto cajista solo ha incorporado cuatro piezas nuevas este verano, la realidad es que todos ellos llegan, a priori, para poder funcionar en distintas posiciones . «Tengo una idea de donde van a actuar todos los jugadores y el rol que van a tener, pero en el baloncesto actual contar con más polivalencia en muy positivo», comentó el ex entrenador del Herbalife Gran Canaria, que dio algunas directrices de cual es su planteamiento entorno a la nueva temporada, en la que Unicaja volverá a jugar dos competiciones: «Nuestra idea inicial es usar a Roberts como base y a Jaime Fernández circulando entre las posiciones exteriores, ya que entienden muy bien el juego, son rápidos y vienen para dar mucha viveza al juego. En el caso de los pívots, queremos usar a los tres, Shermadini, Okouo y Lessort, pero este último puede funcionar como 4 por su movilidad, así que todo dependerá del trabajo semanal y, sobre todo, el rendimiento en los partidos».

Otra de las apuestas del conjunto verde es, sin duda, la continuidad en el primer equipo del canterano, Viny Okouo, que todavía no ha acabado de explotar y sobre el que Luis Casimiro opinó. «Viny tiene aún todo el camino por delante para despejar la incógnita de si podrá ser un jugador importante, pero me está gustando su actitud y yo no discrimino a nadie por su edad, mis mensajes van dirigidos a los 12 y mientras cumplan con mis dos premisas, trabajar duro y rendir en los encuentros, tendrán protagonismo», concluyó el nuevo técnico.