Dorsales verdes con historia

Los más veteranos repiten un año más en la camiseta cajista.

El mundo del deporte está lleno de jugadores agarrados a supersticiones y a más de una manía. Algunos las llevan hasta el extremo y otras, sin embargo, también son relativas a los dorsales. El Unicaja, con la plantilla cerrada desde hace semanas, ha hecho oficial ya la lista de dorsales que vestirán esta temporada sus jugadores. Algunos ya son de sobra conocidos para el aficionado verde, sobre todo los números de los más veteranos, pero otros son toda una novedad. Aunque en esta ocasión, el club ha querido argumentar la explicación que cada jugador guarda para elegir un número en concreto.

Viny Okuo repite con el ´2´ para «homenajear a mis dos hermanos». Jaime Fernández llevará el ´3´ tras una vida entera luciendo el 7. «Cuando llegué a Andorra el año pasado estaba cogido, así que opté por el 3, que me gusta y me ha ido bien. Se lo he quitado a Chicui». Alberto Díaz continúa con el ´9´ por «motivos personales».

Sasu Salin tiene un argumento futbolero para repetir con el ´10´, dorsal que llevaba cuando jugaba al balompié. «Jari Litmanen -famoso exfutbolista finlandés- también lo llevaba». Dani Díez continúa con el ´11´ en horno a Alberto Herreros. «Siempre que he podido he elegido ese dorsal», apunta.

Dragan Milosavljevic repite con el ´12´ «ya que era el único que estaba disponible cuando llegué». Gio Shermadini también sigue con el ´17´: «Me gusta, no tiene ninguna historia ni superstición detrás, aunque también me agrada el 19».

Más relación tiene con su número Adam Waczynski, el ´21´. «Siempre que puedo lo cojo porque me ha dado suerte en mi carrera que a nivel profesional comenzó precisamente a esa edad. Además, a nivel personal también es un número que ha sido relevante, un número que me da suerte a mí y a mi familia», recordó.

Tres de los nuevos explican su dorsal. El primero es Brian Roberts, que ya explicó en su presentación que el ´22´ es el número de toda su vida, desde que comenzó con 10 u 11 años. «No hay otro motivo concreto», dice. Mathias Lessort asegura que el ´26´ «es el número de la ciudad de la que soy», en homenaje a a Fort-de-France, de su Martinica natal. Y Kyle Wiltjer razona en el ´33´ la influencia de Larry Bird para la adopción de este número. «Me gusta cómo jugaba Bird, y también tirar de tres y meter 33 puntos, así que, ¿por qué no?».

El capitán, Carlos Suárez, lucirá en su sexta temporada el ´43´, un dorsal que cambió hace dos cursos tras llevar el ´12´ con anterioridad y con el que quiso «dar un cambio» para que le diera «más suerte».