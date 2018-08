El Unicaja pudo fichar a Quino Colom a comienzos de este verano

Quino Colom ha sido una de las piezas más codiciadas del verano en el mercado europeo, pero finalmente el base internacional con la selección española apostó por unirse a las filas de un recién ascendido de la liga turca, el Bahcesehir, que también se ha hecho con los servicio se un viejo conocido del basket español, Marcus Slaughter. En una entrevista concedida por el «playmaker» andorrano a la web Encestando ha asegurado que «la única oferta proveniente de España fue la de Unicaja», aunque también tenía alguna opción de firmar por un equipo de Euroliga.

«En España sólo he hablado con el Unicaja este verano, todo lo que ha salido de otros clubs no es cierto», confirmó Colom. «¿Le duele un poco que aquí no le lleguen buenas ofertas económicas y para darte un rol importante? ¿Qué paso con el Unicaja?», le cuestionaba la citada web. «Lo tengo asumido y sigo fuera. Lo digo con naturalidad, no le doy más vueltas. Donde te quieren, te valoran bien y te hacen la oferta pues vas y a disfrutarlo, yo lo he visto este verano. Con el Unicaja pasó que era el principio del verano, yo estaba con alguna opción de jugar en un equipo de la Euroliga y ellos me dijeron que no podían esperar, así que no fue una negociación larga ni estuve cerca, sólo conversaciones», confirmó Quino Colom.

El conjunto cajista puso a principios de verano sus ojos en el base internacional que había cuajado un magnífico papel con la selección española a las órdenes de Sergio Scariolo y también había completado unos años magníficos al frente del Unics Kazan.

Tras decidir que Ray McCallum no seguiría como director del juego cajista, la dirección deportiva puso sus ojos en el andorrano. Sin embargo, las conversaciones no llegaron a fructificar. Quino, que tiene un caché elevado, también estuvo esperando ofertas de Euroliga, aunque finalmente se ha decantado por un proyecto nuevo y por un recién ascendido en la liga turca, el Bahcesehir.

«En España por alguna razón no han apostado estos años por mí pero si no llega la oferta adecuada, pues aceptas otra y a disfrutar. Además, en mi entorno, todos me han apoyado cuando elegí al Bahcesehir pues vieron, como yo, que era lo mejor para mi carrera ahora mismo», afirmaba el base, que pudo ser del Unicaja pero que finalmente el club apostó por Brian Roberts.