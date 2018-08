Sana envidia

No pudo ser. La selección española sub 20 de fútbol femenino cayó en la final del campeonato del mundo ante Japón. Y mira que jugaron bien en la primera parte. Pero ya sabemos todos que en el fútbol si creas ocasiones y no marcas se acaba pagando. Y esto pasó. Japón se adelantó en el marcador y eso cambió el partido. Lo cambió tanto que se pusieron por delante 3 a 0. Pero, a pesar de lo frustrante que es jugar tan bien pero ir perdiendo claramente, nuestro equipo siguió peleando, no se vino abajo y consiguió meter un gol. Después estamparon un balón en el palo que hubiese sido el 3 a 2. Cualquiera sabe qué hubiese pasado si entra ese balón y el canguelo se adueña de las japonesas.

Ser subcampeonas del mundo es un éxito tremendo. Estas chicas nos han tenido en vilo estas últimas semanas. Y pegados a la televisión también, para ver sus partidos. Nos sentimos muy orgullosos de ellas, de cómo juegan al fútbol y de cómo se entregan en cada partido comportándose como un verdadero equipo. Ahora se sentirán mal. Finales no se juegan todos los días y perderlas es muy doloroso. Pero en cuanto pasen unas horas más, se irán dando cuenta de lo que han hecho, de lo que han generado en España y el seguimiento que han tenido.

Encima, estas chicas tienen un enorme mérito mediático robándole minutos en los informativos de todas las cadenas al Madrid y Barcelona, ahora que ha empezado la liga. O a cómo le va a Cristiano Ronaldo en su nuevo equipo, que se ve que le debe interesar a muchos. O a noticias como el desagradable incidente de Iñaki Williams, el jugador del Athletic de Bilbao, con su novia, algo que nada tiene que ver con el deporte y está más relacionado con los sucesos, pero que nos produce un enorme bochorno a los que amamos el deporte.

Ahora todos conocemos a Patri Guijarro, la mejor jugadora del Mundial y máxima goleadora. O a Cata Coll, nuestra portera, que fue decisiva en semifinales parando un penalti ante Francia. O a Aitana Bonmati, que no pudo disputar la final por ser expulsada desgraciadamente en semifinales. Conocemos hasta a Pedro López, el seleccionador.

Además de ese sentimiento de orgullo, nuestra selección también ha despertado en mí mucha envidia. Sana, pero envidia, lo reconozco. Y es que el pasado mes de julio, la selección de baloncesto femenina de su misma edad, consiguió plocamarse brillantísimamente campeona de Europa ganando en la final a Serbia, a la que vencieron por 19 puntos. Y la selección española femenina sub 18 logró hace unos días la plata en el europeo de su categoría siendo derrotadas en la final por Alemania.

Ambos son logros de un enorme valor. Bien es cierto que no se trataba de un Mundial, como el caso de las chicas del fútbol. Pero la dificultad de ganar un Europeo o llegar a disputar una final también es muy alta. Por desgracia para los que amamos el baloncesto, el impacto mediático de estas medallas nada tiene que ver con el de sus compañeras futbolistas. ¿Conocen ustedes los nombres de las mejores jugadoras de nuestros equipos de baloncesto? ¿Y los de sus seleccionadores? Si no son unos frikis del baloncesto como yo, posiblemente la respuesta de ambas preguntas sea que no. Es probable que no supieran siquiera que estas selecciones lograron ser oro y plata este verano en los Europeos de sus categorías.

Los minutos que estas chicas del baloncesto han robado en los informativos al Madrid y Barcelona habrán sido mínimos. Quizás una pequeña reseña. A medida que sigo escribiendo, el sentimiento de envidia sana se convierte en pena.

Por eso voy a acabar siendo positivo, con la ilusión de que nuestra selección absoluta de baloncesto femenino, que disputará entre el 22 y el 30 septiembre el campeonato del mundo, sí tenga su cuota de protagonismo en el periodismo deportivo de nuestro país. Y es que, además de que ellas son muy buenas, el Mundial se disputa en Tenerife. Así que no hay excusas y espero que muy pronto los aficionados al deporte también conozcan quiénes son Alba Torrens, Laura Nicholls o Lucas Mondelo.