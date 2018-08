El nuevo horizonte de Viny Okouo

Viny Okouo tiene por delante un año muy importante en el que tratará de tener con Luis Casimiro los minutos que no le dio Joan Plaza.

La polivalencia del francés Mathias Lessort, que jugará también muchos minutos de «4», deja como único center puro del equipo al georgiano Giorgi Shermadini, además del congoleño criado en Los Guindos

Viny Pierrot Marcel Okouo (10/04/97) es un «jugador nuevo» esta pretemporada. El canterano, con el cambio de inquilino en el banquillo, tras la salida de Joan Plaza y la llegada de Luis Casimiro, tiene por delante un nuevo panorama en el que tratará de convencer al nuevo técnico verde con su trabajo y su actitud en los entrenamientos. Tras jugar solo 28 de los 68 partidos del curso pasado, Viny busca mayor protagonismo en un año que, por varios motivos, será clave en su carrera profesional.

Y es que el canterano cajista encara su último año de contrato con el Unicaja en el verano previo a que su nombre pueda asociarse al draft de la NBA. Dos alicientes que Okouo quiere aprovechar para convertirse en un jugador importante en el Unicaja.

La declaración de intenciones del jugador y de su nuevo técnico no dejan lugar a la duda de que hay por delante un nuevo horizonte para el pívot. «Viny tiene aún todo el camino por delante para despejar la incógnita de si podrá ser un jugador importante, pero me está gustando su actitud y yo no discrimino a nadie por su edad, mis mensajes van dirigidos a los 12 y mientras cumplan con mis dos premisas, trabajar duro y rendir en los encuentros, tendrán protagonismo», dijo hace unos días Luis Casimiro, en su primera comparecencia oficial ante la prensa.

Solo unos días antes, Viny habló sobre su futuro en Canal Málaga: «He hablado con el entrenador y lo que me ha dicho, espero que se cumpla. Yo voy hacer todo lo que hacía con Plaza: entrenar duro y aprovechar los minutos. Vamos a ver lo que pasa durante la temporada. Veo que es un entrenador duro, pero si trabajo tendré la oportunidad de estar en el campo. Él muchas veces juega con los jóvenes, ha hecho debutar a muchos. Hizo debutar a Alberto Díaz, por ejemplo», recordó el congoleño.

Lo cierto es que la configuración final de la plantilla cajista para esta temporada 2018/2019 también permite a Viny ser optimista en su deseo de tener un rol más protagonista que en la etapa de Plaza. El pasado curso, por ejemplo, tenía en su mismo puesto a dos pesos pesados como Giorgi Shermadini y James Augustine. Esta campaña, sin embargo, Augustine no está y su recambio es Mathias Lessort, un jugador polivalente, que actuará de pívot, pero también de ala-pívot, lo que deja a Viny como único center puro de la plantilla, junto a Gio Shermadini.

Verano difícil

No ha sido un verano fácil en la relación entre Okouo y el club. El canterano acabó muy quemado el curso pasado, como se pudo comprobar en algunas de sus actitudes en la pista y también con sus comentarios en las redes sociales. La falta de oportunidades le sumió en una decepción que le llevó a pedir a su agente que le buscase una salida cedido para el presente curso.

Una vez que el club confirmó que Joan Plaza no seguiría en el banquillo cajista, Okouo se quedó más tranquilo, aunque siempre con el horizonte de una cesión como una buena oportunidad para él. Los rectores cajistas hablaron con su entorno sobre la posibilidad de ampliar su contrato, que acaba el próximo verano de 2019, pero no hubo respuesta afirmativa por parte de Viny y el Unicaja ha preferido contar con él en la primera plantilla antes que cederlo y arriesgarse a perderlo dentro de 12 meses después de una hipotética revalorización del jugador vestido con la camiseta de otro club de la ACB o de la LEB Oro.

Así las cosas, Viny tiene por delante 10 meses en los que quiere convencer con su juego que puede ser una pieza importante en un equipo como el Unicaja y encarar así el próximo draft de la NBA con opciones de que alguna franquicia se fije en él. Ha sido habitual estas dos últimas temporadas ver en el palco del Martín Carpena a distintos ojeadores de la mejor Liga del mundo esperando ver al congoleño sobre el parqué, algo que con Plaza fue solo a cuentagotas. Es seguro que esa «procesión» de scouts seguirá y se ampliará este curso.

La apuesta del club por Viny está fuera de toda duda. Fue el propio presidente del Unicaja, Eduardo García, el que impuso su criterio para que Plaza le guardara un hueco en el «12» en plena campaña 2015/2016, tras sobresalientes actuaciones con el Clínicas Rincón en LEB Plata. A Eduardo García se le pueden discutir otras cosas, pero su amor por la cantera está fuera de toda duda. Es raro el día que no baja de su despacho un rato para ver entrenar a los equipos inferiores en el Pabellón de Los Guindos. Le da lo mismo el Preinfantil, el Cadete o el Júnior. Los chicos o las chicas. Le gusta la cantera y no lo disimula.

Por este motivo o por otro, el caso es que García exigió en su momento a Plaza la presencia de Viny en el equipo, algo que se ha mantenido desde entonces, aunque el técnico catalán nunca le dio confianza ni un rol importante en su rotación, nada más que cumplir con los cupos de formación que exige la ACB.

Prueba de esa apuesta por el canterano es que se mantiene este curso en la primera plantilla sin que sea necesaria esa ficha de «cupo» tras la llegada de Jaime Fernández este mercado estival. El base-escolta ex del Andorra, Alberto Díaz, Carlos Suárez y Dani Díez cumplen ya el cupo de 4 jugadores formados localmente. Sin embargo, Okouo sigue en la primera plantilla a todos los efectos.

Por delante, diez meses importantes para el Unicaja y para Viny. El próximo verano las dos partes deberán decidir qué es lo mejor para ambos. El objetivo es seguir unidos muchos años más. Ojalá.