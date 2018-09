Mathias Lessort: "Venir al Unicaja era lo mejor para mí, una oportunidad única"

Mathias Lessort (Fort de Franc, Martinica, 29/9/1995) aterriza en Málaga para poner el espectáculo en la Costa del Sol. El joven pívot francés demostró su potencial el año pasado estando en las filas de todo un equipo de Euroliga como el Estrella Roja.

Lessort se postula como una de las piezas claves en los esquemas del nuevo entrenador verde, Luis Casimiro. La flamante incorporación aportará mucho músculo y presencia en la zona cajista.

El jugador atendió ayer a La Opinión de Málaga después del entrenamiento matinal y charló sobre el equipo, las «ventanas» FIBA o la Eurocup, entre otra muchas cosas, antes de que el Unicaja juegue mañana su primer partido de pretemporada en Guadalajara.

Lo primero de todo para el que no le conozca, ¿cómo se definiría Mathias Lessort a sí mismo?

Soy un chico de Martinica, que juega al baloncesto y trata de hacer lo mejor que pueda siempre, así que es simple explicar quien soy.

Desde que llegó a Málaga le hemos podido ver muy activo en las redes sociales, ¿cómo está siendo su adaptación a la ciudad?

La ciudad es maravillosa. Es un sitio del que ya había escuchado muy buenas cosas al hablar con algunos amigos, y ahora que tengo la oportunidad de vivir en Málaga estoy realmente contento. Es un sueño poder jugar aquí. Creo que va a ser una gran temporada.

Usted es francés y como sabrá por este club han pasado muchos jugadores franceses. ¿Habló con algún otro compatriota que ya haya jugado aquí?

Honestamente, no he hablado con ningún jugador francés sobre Málaga. Con el que más he hablado acerca de la ciudad es con Alen Omic, que estuvo aquí hace poco y me estuvo contando cómo funcionan todas las cosas.

Su agente, Misko Raznatovic, ha representado a muchos de los jugadores que han pasado por la plantilla de Unicaja. ¿Qué le ha contado sobre el equipo y la organización?

En realidad no me ha contado demasiado. Hablamos un poco de todo antes de decidir venir definitivamente, pero no sobre la estructura del club o el equipo.

En su antiguo conjunto, el Estrella Roja serbio, uno de los pilares fundamentales es su afición. ¿Has escuchado hablar sobre los fans de Unicaja?

Sí que es oído hablar sobre ellos, y me han dado muy buenas referencias. La afición del Estrella Roja es espectacular, una de las mejores de Europa, y no se si será igual aquí, pero la gente con la que he podido charlar me ha dicho que en el Martín Carpena hay siempre un ambiente cálido. Estoy impaciente por conocerlos, y sé que si somos capaces de empezar ganando un par de partidos, el pabellón va a estar lleno todos los días.

Ha extrañado a algunos su decisión de venir a Málaga. La temporada pasada estuvo disputando la Euroliga y este año con Unicaja tendrá que jugar la Eurocup. ¿Por qué escogió jugar aquí?

Porque al final del día, analizando todo lo que hice y las oportunidades que tuve, aunque me quedaban dos años de contrato, llegué a la conclusión de que venir al Unicaja era lo mejor para mí. Es una gran oportunidad para tener minutos, competir y crecer como jugador, así que aunque no estemos en Euroliga, la Liga Endesa cuenta con varios conjuntos de Euroliga. Aún así en Eurocup hay un gran nivel, con algunos equipos en un escalón mucho más alto, por lo que depende de nosotros que compitamos a ese nivel también.

Después de varias semanas de entrenamientos, ¿cuál es el compañero que más te ha impresionado?

No lo sé, es una pregunta complicada (risas). Todos tienen talento, y quizás lo que más me haya sorprendido a nivel grupal es la capacidad de tiro. Tenemos muy buenos tiradores, así que a ver si somos capaces de mover el balón rápido para encontrar buenos tiros y hacerle pagar a la defensa sus errores.

Haga una comparación entre la plantilla de su ex equipo, un conjunto de Euroliga, con la que hay actualmente en el unicaja.

Es difícil, porque estuve en Serbia una temporada entera y llevo aquí solo un par de semanas. Aún no nos conocemos bien entre todos. Si me preguntas eso al final de la campaña, te volveré a responder.

Ha recibido la llamada del combinado francés para jugar la próxima «ventana» de la FIBA, un asunto que ha generado mucha polémica internacionalmente. ¿Qué opina de esta propuesta y sobre la política del club entorno a este tema?

Lo que piense el club tienes que preguntárselo a ellos. Desde mi punto de vista, poder vestir la camiseta de tu país es algo muy especial para todos los jugadores y es difícil rechazar esa oferta, pero esta manera de actuar de la FIBA y la Euroliga molesta a los jugadores, que se encuentran en el medio de una pelea entre equipo y selecciones en la que no tenemos nada que ver. Cualquier decisión que tomes va a afectar a alguna de las partes, así que al final somo nosotros los que lo pagamos. Lo más importante es que se busque una solución que no afecte a los jugadores .