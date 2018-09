Kyle Wiltjer: "Mi objetivo principal es ganar todo lo que pueda con el Unicaja"

El francotirador admite «estar más preparado» tras su última experiencia en Olympiacos.

Kyle Wiltjer (Portland, EEUU, 1992) es uno de los cuatro fichajes que la entidad de Los Guindos ha efectuada durante este verano. El norteamericano con pasaporte canadiense llega a la Costa del Sol, precisamente del mismo lugar de donde salió a cumplir su particular sueño americano una de las perlas de la cantera, ´Domas´ Sabonis, que es a día de hoy uno de sus mejores amigos.

Bajo su cara de buenazo, Wiltjer se caracteriza por ser un tirador letal desde más allá del 6,75, tal y como demuestran sus promedios en su «college», Gonzaga, donde fue capaz de firmar 20,4 puntos por noche, además de capturar una media de 6,3 rebotes durante su temporada sénior. Sin duda, un jugador que pretende hacer llover triples en Málaga.

Antes de nada, ¿como se definiría Kyle Wiltjer a sí mismo?

Como alguien que está muy ilusionado con la temporada que va a empezar, creo que puedo ayudar al equipo con mi tiro y que puede aportar mucha energía para que junto al gran trabajo del equipo hagamos un gran año.

Desde su llegada a Málaga se le ha podido ver contento a través de las redes sociales, gracias a alguna recomendación de un conocido aquí como Ray McCallum, e incluso ya se ha instalado aquí con su pareja. ¿Qué tal está siendo la adaptación?

Los primeros días estuvimos muy ocupados con tantos entrenamientos, pero me encanta que ya pueda tener un apartamento y poco a poco vaya conociendo esta increíble ciudad, con gente impresionante y un equipo que me está ayudando a adaptarme a todo. Soy muy amigo de MaCallum, él me ha recomendado algunos restaurantes y ciertos sitios a donde ir, sí.

Domantas Sabonis es uno de los mejores jugadores salidos de Los Guindos, ¿qué le contó sobre Málaga? ¿Creía, desde que empezó a jugar con él, que podría llegar a la NBA?

Él es uno de mis mejores amigos de la universidad. Solo me dio muy buenas referencias tanto de la ciudad como del equipo, además de decirme que sería una oportunidad perfecta para mí venir aquí, que se trabaja muy duro y donde hay un gran cuerpo técnico que me iba a ayudar a crecer como jugador, a seguir aprendiendo. Y por supuesto que estaba seguro de que llegaría a la NBA, trabajábamos cada día juntos y desde que llegó muy joven trabajó realmente duro, así que es genial verle madurar. Ahora es mismo es una bestia.

Su padre jugó aquí en España, ¿qué cosas le dijo acerca del país?

Para él España ha sido uno de sus países preferidos donde jugar en sus 13 temporadas como profesional. Estoy muy alegre de poder jugar aquí y ser capaz de experimentarlo yo mismo.

Después de disputar los primeros dos partidos de pretemporada, ¿qué opina del equipo? ¿Cuáles son los aspectos a mejorar antes del inicio liguero?

Creo que tenemos mucho que aprender, aún, y que estamos lejos de donde queremos estar, pero al final esto es la pretemporada, así que estamos aquí para mejorar. Los entrenadores nos están haciendo trabajar muy duro, y estamos motivados porque la Liga empieza a finales de este mes, por lo que tenemos tiempo de corregir los errores y ser mejores antes de que arranquen los encuentros oficiales. Sobre todo tenemos que mejorar los conceptos defensivos, yo soy nuevo en el equipo, pero también lo es el entrenador. Si seguimos la línea de trabajo que llevamos hasta ahora, no tardaremos en ponerlos en prática en los partidos.



Fue uno de los pilares fundamentales de Gonzaga durante su estancia allí. Explíqueme las sensaciones de un americano que tuvo que hacer las maletas el pasado año y aterrizar en Europa para labrarse un futuro.

Sinceramente es algo emocionante. Aquí en Europa hay muy buenos jugadores, por lo que tener la opción de disputar una de las mejores ligas, como la Liga Endesa, estoy seguro de que será muy bueno para mi juego.

Su primer año en Olympiacos le ha servido como adaptación. ¿Qué cosas positivas saca tras su paso por el mítico club griego?

Las primeras semanas me sirvieron para aprender las nuevas reglas y cuestiones relacionadas. A lo largo del año me fui adaptando al baloncesto europeo. Pero creo que este año voy a estar más cómodo en la competición. Estoy más preparado que el año pasado.

Y recibe una llamada del Unicaja. ¿Por qué este proyecto, a pesar de jugar Eurocup en vez de Euroliga?

Para mí no era cuestión de jugar Eurocup o Euroliga, era más estar en un sitio donde poder tener éxito. La Eurocup es una competición muy fuerte, es una gran oportunidad para mí, y el equipo ha fichado grandes jugadores como Lessort.

¿Ha hablado ya con Luis Casimiro sobre el rol que tendrá esta temporada?

Yo estoy para lo que el equipo necesite. Voy a tratar de trabajar duro en mi defensa y en el rebote, pero mi punto fuerte es el tiro y creo que eso es en lo que realmente puedo ayudar más. Aunque, repito, voy a estar para aquello que le haga falta al equipo.

¿Cuáles son su objetivos personales esta campaña?

Quiero ganarlo todo con Unicaja, aunque sé que es complicado. Mis retos personales son los éxitos que el equipo consiga.

Ya ha estado en la NBA, ¿es una obsesión para usted regresar?

Me encantaría volver algún día, pero ahora mismo lo más importante es Unicaja, y es una bendición tener esta oportunidad.