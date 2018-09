Casimiro avisa que en el Costa del Sol "no se verá la realidad del equipo"

El Unicaja ya mira a Arroyo de la Miel, donde este jueves a las 20.00 horas debutará en el Torneo Costa del Sol frente al Olympiacos. La competición está cercenada por las "Ventanas FIBA", ya que el equipo malagueño llega con siete bajas de siete internacionales, algo similar al Olympiacos, que tiene ocho asuencias para la competición. El Real Madrid completa este triangular y viajará a Málaga sin cinco de sus internacionales. La criba va a mermar la calidad del torneo, pero los malagueños esperan dar la talla y que los canteranos puedan disfrutar. De cualquier forma, Casimiro ha advertido este mediodía, en declaraciones realizadas al club, que en el Costa del Sol no se verá "la realidad del equipo".

"No quiero pensar contra quien jugamos, sino intentar que lo que hemos hecho esta semana, donde somos cinco (Roberts, Díez, Suárez, Wiltjer y Okouo) más Morgan (Stilma) del primer equipo junto a los 6 juniors -la mayoría de primer año- (Alessandro Scariolo, Lucas Muñoz, Javier Rodríguez, Ismael Tamba, Matheus Maciel y Jeffry Dodspower), se vea en el partido, que hagamos lo que hemos trabajado, y más que pensar en el resultado, pensemos en hacer las cosas bien, sabiendo que no es la realidad de lo que va a ser la competición ni el primer equipo pero las cosas vienen así y vamos a afrontarlo de la mejor manera posible".

Las "Ventanas FIBA" van a privar a los equipos de sus internacionales durante algo más de una semana. Casimiro se lamenta de esta situación, en plena pretemporada. "Por mas que lo digamos no lo vamos a arreglar, así que no nos queda más que afrontar este tramo de pretemporada con las "Ventanas FIBA", que no es lo deseable pero con el aliciente de ver a los chavales de la cantera que nos han ayudado estos días a entrenasr. Verlos competir, que es casi un premio para ellos, al mismo tiempo que los jguadores del primer equipo sigan haciendo su trabajo sobre todo a nivel de acondicionamiento físico y que no olviden lo que hemos trabajado hasta ahora".



Así las cosas, los más jóvenes tendrán mucho protagonismo y podrán tener sus minutos en este Torneo Costa del Sol, debutando con la camiseta del primer equipo. Tendrán este honor, aunque no será un partido oficial, Alessandro Scariolo, Lucas Muñoz, Javier Rodríguez, Ismael Tamba, Matheus Maciel y Jeffry Dodspower.

"Los chicos juniors han venido muy excitados al principio, con muchos nervios, pero conforme ha pasado la semana han rebajado ese grado de excitación y han sido más ellos mismos y nos están ayudando. Hay que destacar la actitud de ellos, con muchas ganas de aprender cosas pero me ha sorprendido también el nivel de ética profesional de los jugadores del primer equipo para hacer una semana de trabajo en la que han tratado a los chicos como uno más, los han integrado y han hecho el esfuerzo máximo pàra hacer bien las cosas que trabajamos".