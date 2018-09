No, no hemos ganado nada. Todavía no han empezado ni las competiciones, aunque ya queda poco. Hoy os quiero hablar de una película que por fin pude ver hace unos días y que su título coincide con el de este artículo. Se trata de la última película de Javier Fesser, protagonizada por Javier Gutiérrez Álvarez, uno de los actores del momento que, enamorado de la historia de la peli, rechazó el papel protagonista de la serie española de gran éxito «La casa de papel». Además, también participan un grupo de personas discapacitadas que te roban el corazón y que, por supuesto, no son actores profesionales. Aunque bien podían serlo por lo bien que lo hacen.

Antes de empezar la película, entiendes que es una comedia para echar una buena tarde de sábado sin más pretensiones. Nada más lejos de la realidad. Son dos horas que se te pasan enseguida abstraido por la historia hasta el punto de que no quieres que acabe, que quieres que siga y se alargue más la trama. Javier Gutiérrez tiene toda la razón, la historia te enamora. A nosotros, los que queremos ser entrenadores o amamos el baloncesto, mucho más. Sí hay que decir que no es una película de baloncesto, aunque trate de un equipo. Es una demostración de que a través del deporte de equipo, en este caso el que más nos apasiona, un entrenador es capaz de ayudar a sus jugadores, unos chicos discapacitados, y conseguir inculcarles una serie de valores que son muy importantes para su educación y formación. También les ayuda fuera de la cancha a mejorar la vida de alguno de ellos. Pero lo más bonito es que les ayuda a ser felices y viven una serie de experiencias que esos chicos jamás olvidarán. Ahora bien, lo que más me gustó es comprobar que esos jugadores también son capaces de enseñar a su entrenador otra serie de valores que le ayudarán a ser mejor persona y, cómo no, mejor entrenador. Esos jugadores nos muestran que siempre lo más importante no es ganar y que hay veces que aunque pierdas también ganas porque por encima de ganar está conseguir la felicidad. Y ellos la consiguen gracias a pertenecer a ese equipo de baloncesto.

No voy a negaros que viendo la película en el sofá de casa con mi mujer (que bonito suena eso de mi mujer para un recién casado como yo) me emocioné varias veces. Es cierto que de un tiempo a esta parte soy de lágrima fácil. Pero no es menos cierto que la historia de Javier Fesser es muy bonita. Y está muy bien contada. Y se nota que la película está hecha con amor.

Hace un par de días fue noticia en un informativo de televisión que los chicos protagonistas de la película se volvían a juntar para un evento en el Magariños. Y ahí me pude enterar de que «Campeones» ha sido la película más taquillera del último año en España. Pues me llevé una alegría, porque lo merece y porque me di cuenta de que no solo a mí me encantó la película.

Pero es que esta mañana desayunando Ana me ha dicho que este ha sido el título que representará a España en los Óscar. Otra alegría que me he llevado puesto que quiere decir que a las personas que deciden esto, que serán grandes entendidos, también les parece muy bonita «Campeones». Y buena.

Ya sé que mi opinión poco valor tiene, pero os aseguro que este año me siento muy bien representado en los premios más importantes de cine que hay en el mundo. No sé si la película de Javier Fresser será elegida entre las que tengan opciones de conseguir la famosa estatuilla finalmente. Lo que sí es seguro es que el director de cine ha logrado con esta historia robarme el corazón. Y como a mí a muchos espectadores. Espero que, para él, eso tenga más valor que ganar el Óscar. Ahora bien, que sea listo y si se lo dan que salga a recogerlo...

Hablando en serio y para acabar, sería precioso que después de ver esta película todos aprendiéramos que no se puede conducir si has bebido alcohol, por muy seguro de ti mismo que te sientas. Y no lo digo por el miedo a que te multen o te quiten el carné. Conmigo Javier Fresser y su «Campeones» lo han conseguido. ¡Mucha suerte para los Óscar!