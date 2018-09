"Voy a demostrar que soy mejor de lo que se vio el año pasado"

Su segunda temporada en Málaga debe ser muy diferente. Él sabe que no fue «capaz de cumplir con las mejores expectativas» y por eso se ha preparado este verano. Ha perdido cuatro kilos y confía en él y en el equipo. Tanto que ve factible ganar algún título «con el trabajo y el tiempo adecuados».

Voz ronca, cara de buen chico, cuerpo mucho más fibroso (ha perdido cuatro kilos este verano) y una voluntad de hierro para confesar su mala primera temporada en el Unicaja y su deseo de revertir la situación e, incluso, ganar un título este curso. Dragan Milosavljevic (Kru–evac, 11/5/89) quiere ser el gran fichaje del Unicaja 2018/19. Y sí, Nedovic echa «mucho de menos Málaga».

Hola, Dragan. ¿Qué tal todo, cómo le va la vida?

Todo bien. Acabo de llegar de jugar con el equipo nacional y ahora ya podemos trabajar todos juntos en el equipo, así que es muy agradable volver y poder estar ya juntos, con todo el equipo.

Hacía tiempo que no le veía de cerca... Está mucho más fino, más delgado.

Sí, es verdad. He seguido una dieta de Paco Jaime, el nutricionista del equipo. He seguido su dieta, comí la comida que me recomendó. Y he perdido unos kilos.

¿Cuántos kilos, Dragan?

He perdido cuatro kilos. Con la ayuda de la comida de Paco, de «PacoChef». Ha dado un buen resultado y ya veremos.

¿Se siente mejor?

Sí, me siento mucho mejor con mi cuerpo ahora.

Por fin ya está todo el equipo. ¿Cómo está yendo esta pretemporada?

Ya estamos todos aquí, sí. Hemos estado 10 días con nuestras selecciones nacionales. En el comienzo de pretemporada hicimos un trabajo muy duro. Luego jugamos unos cuantos partidos, tres partidos, todos juntos. Perdimos los dos primeros al comienzo de pretemporada y luego, juntos, ganamos el tercero. Los primeros íbamos con mucho trabajo en las piernas y el tercero lo preparamos mejor, tuvimos mejores sensaciones. Está claro que esa no es la foto perfecta de ese momento. Necesitamos trabajar más, conocernos mejor unos a otros. En realidad, yo creo que tenemos un grupo de chicos extraordinarios y la cosa más importante ahora es formar una nueva química, crear un buen equipo y demostrarlo en la pista.

Los resultados en la pretemporada no es lo más importante, pero el Unicaja sólo ha ganado uno de los cinco partidos que ha jugado. ¿Eso preocupa?

Sí, eso es cierto. Pero lo primero de todo, nosotros jugamos muy mal el primer partido. Era la primera vez que jugábamos todos. Había cuatro rookies y veníamos de haber trabajado físicamente de una forma muy dura. Sufrimos todos mucho en defensa y algunos en ataque, pero esto es normal, forma parte de esa parte de la pretemporada en la que jugamos. La situación va cambiando, la pretemporada va pasando, tenemos más carga táctica y seguro que cada vez vamos a jugar mejor y mejor. Nuestro mejor partido llegó contra el Fuenlabrada, en Puertollano. Nosotros jugamos un gran partido durante muchos minutos, jugamos como queremos jugar. Y los otros partidos no son reales, porque muchos chicos del equipo estaban con sus selecciones nacionales.

¿Veremos esta temporada en Málaga a un Dragan Milosavljevic mejor que el del pasado año?

Me sentí mal en mi primera temporada aquí porque no terminamos bien la temporada, como queríamos. Personalmente, para mí el pasado año fue muy duro. No me sentí nunca bien, pero tengo que ser positivo. Es cierto que como equipo no alcanzamos los objetivos y acabamos mal la temporada. Pero ahora no podemos mirar atrás y hay que comenzar de nuevo y mostrar que vamos por el buen camino. Quiero demostrar a los demás chicos que vamos a mejorar. He trabajado duro en verano para mejorar y demostrar que soy mejor jugador que el año pasado y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible en esta temporada.

Del 1 al 10, ¿qué nota se pone a su última temporada?

Ufffhh... No lo sé, no puedo ponerte un número, pero no fue buena, eso está claro. No fui capaz de cumplir con las mejores expectativas, seguro. Pero estoy seguro de que este año será mucho mejor.

¿Le gusta el nuevo Unicaja?

Sí, me gusta. Los nuevos jugadores son chicos estupendos, sigue un gran grupo de la pasada temporada, y eso es bueno. Porque son jugadores muy buenos, lo primero. Y son tíos estupendos. Este año ya nos conocemos todos mucho mejor. Creo que seremos mejores como equipo, podemos hacerlo bien y estoy seguro de que podremos pelear por algún título.

¿Hay mejor o peor equipo este año que el pasado?

Es complicado decir, porque son equipos diferentes.

¿En qué son diferentes?

Son diferentes en la manera que queremos jugar al baloncesto. Hay también compañeros diferentes.

Nuevo entrenador, Luis Casimiro. ¿Qué le ha pedido?

Él espera que juguemos muy bien (risas). Lo primero, por supuesto, es que él quiere que corramos la pista. Quiere jugar en rápidas transiciones. Quiere que seamos serios y disciplinados, pero nos da más libertad.

Hablaba antes de títulos... ¿se puede luchar por ellos?

Sí, por supuesto, yo creo que podemos luchar por ganar títulos. Con el trabajo y el tiempo adecuados, creo que tenemos buen equipo, hay muy buena química en el vestuario. Nos entendemos con el entrenador y él se entiende con nosotros. Pienso que tenemos una oportunidad por luchar por títulos.

¿Qué le parecen las Ventanas FIBA?

Nadie está contento con lo que está pasando, pone en una situación muy delicada a los jugadores, en el foco, y no es justo. Todo el mundo ama jugar para su país, es algo maravilloso. Yo quiero jugar para mi país, pero esta situación es complicada porque también es mi club. Hay que poner todas las cartas sobre la mesa y buscar lo mejor para sacarnos de esta situación tan comprometida. Mi club es el Unicaja pero también quiero jugar para la selección de mi país. Ahora mismo, los jugadores estamos entre dos fuegos.

Ha estado concentrado con la selección. ¿Qué le ha dicho su amigo Nemanja Nedovic?

Tuvimos unos días estupendos, unidos de nuevo por el baloncesto. Todo le va bien. Hablamos mucho y él echa mucho de menos el Unicaja, echa mucho de menos Málaga, también «La Cubana», donde él se pasaba mucho tiempo e iba a almorzar.

Ahora es más famoso y también mucho más rico...

(Risas). A ver... si las cosas no le van bien podría volver (risas).

¡Sólo habrá un serbio este año en el Unicaja!

Es cierto que no es habitual ser el único serbio ni tampoco el único jugador balcánico. Pero todo está bien. Claro que se echa de menos tener a jugadores y compatriotas en el equipo, pero tengo muy buena relación con los chicos aquí, son todos estupendos.

¿Hay buena química en el vestuario?

Sí, por supuesto. Nos encanta el baloncesto, nos gusta trabajar duro y todos son tíos estupendos.

¿Quién es ahora su mejor amigo en el vestuario?

Vamos todos juntos, la verdad. Te miento si te digo que tengo más relación con alguno. Quizá cuando nos separamos ahora tengo más trato con el francés (lo dice en tono exagerado), con Mathias. Es un gran tío, siempre está bromeando. Es un buen chico, es «mi chico».

¿Algo que decirle a la afición?

Gracias por el gran apoyo que me disteis la pasada temporada y espero poder devolver todo ese cariño y jugar mi mejor baloncesto este año. Os pido que nos sigáis apoyando como sabéis en esta nueva temporada. Porque la conexión con vosotros y el club nos da mucha energía y nos hace ser mejor equipo.

Este domingo, la Copa Andalucía en casa. ¿Ganas de ganar?

Ganar siempre es importante y queremos ganar el título. Es mejor ganar para crecer y es mejor trabajar ganado que perdiendo.

Ya queda sólo una semana para el debut con el Valencia, rival directo por volver a Euroliga.

Es un gran rival. Valencia es un gran equipo y volveremos a luchar por estar lo más arriba con ellos. No podemos decir ya que es un partido clave, todavía es demasiado pronto para eso, este partido llega pronto. La temporada avanzará y es el comienzo sólo de la temporada, queremos ganar el partido, sabemos que todos son importantes.

Cuatro partidos en 10 días y tres consecutivos fuera: Rytas, Fuenlabrada y Madrid..

Sabemos que es importante comenzar bien la temporada, está claro, y ganar cuantos más partidos mejor, porque la Liga española es muy difícil, hay grandes equipos y grandes jugadores. Para nosotros va a ser duro compaginar la Liga española con la Eurocup, pero tenemos un buen equipo y vamos a hacerlo lo mejor posible y tratar de jugar lo mejor posible. Es importante no separar la importancia de los partidos, todos son importantes. No por jugar contra el Madrid o el Valencia es más importante un partido que otro ante Fuenlabrada. Todos son importantes y en todos tenemos que salir a ganar.