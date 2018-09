El Unicaja, de compras en Worten

El Unicaja se pasó este lunes por Worten, uno de los principales patrocinadores del equipo, en el Parque Comercial Bahía Azul, en la avenida Montserrat Caballé, donde la plantilla al completo realizó compras y atendió a la prensa. Es una semana muy especial para el equipo malagueño, ya que este fin de semana arranca, por fin, la Liga Endesa. El Unicaja debutará este viernes en el Martín Carpena contra el Valencia Basket, y la plantilla ultima ya el debut.

El Unicaja ha tenido una pretemporada muy irregular, con seis partidos y dos triunfos por cuatro derrotas. Algo que no preocupa en exceso a Luis Casimiro, tal y como confirmó el entrenador verde ese domingo. «Si somos coherentes con lo que estamos diciendo, ni los partidos del Costa del Sol sirven de mucho, en el Circuito Movistar estábamos muy atufados todos y éste tampoco, pues tampoco se puede evaluar dónde está el equipo. No podemos extraer una evaluación fidedigna. La competición siempre te pone en tu sitio y más en esta pretemporada tras la que no sabemos exactamente dónde estamos pero tenemos que ser optimistas», indicó.

"Hay que extraer las valoraciones del trabajo para seguir mejorando y afianzando lo que hemos hecho bien pero a nivel de trabajo.Las pretemporadas están bien para trabajar y construir. A nivel de resultados, la verdad es que sirven de bien poco, y mantengo mi criterio, tanto si perdemos como si ganamos», apostilló Casimiro, que ocupa el banquillo verde tras un lustro con Joan Plaza como jefe del cuadro verde.

Lo cierto es que la cómoda victoria ante el Real Betis Energía Plus en el Costa del Sol ha servido para dejar atrás esas malas vibraciones. Ahora el equipo se centra en lo importante, en un durísimo inicio de curso, ya que el Unicaja jugará en 10 días cuatro partidos. Arrancará el viernes ante el Valencia y ya este martes debutará en la Eurocup, en una salida muy complicada en Vilnius ante el Rytas. Después, vuelta a la ACB, con encuentros el jueves, en Fuenlabrada, y el domingo, en Madrid ante el todopoderoso Real Madrid.

La plantilla al completo ha estado en Worten este lunes por la mañana, antes de comenzar a preparar una semana muy especial. Los jugadores han atendido a la prensa, se han hecho fotos y han firmado autógrafos a los clientes que han acudido al local.

Jaime Fernández, uno de los debutantes, ha confesado que tiene ya muchas ganas de arrancar la competición y que le apetecía volver a la rutina y entrenarse ya pensando en preparar un partido oficial. Mathias Lessort ha comprado un equipo de altavoces y los jugadores han aprovechado también para realizar un spot para una campaña publicitaria de Worten que seguro que dará mucho que hablar.