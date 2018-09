Los debutantes del Unicaja, listos

Tres de ellos debutan además en la Liga ACB

La Liga ACB ya está aquí. El cosquilleo ya comienza a subir por el estómago de los miembros de la plantilla del Unicaja. Tras más de un mes de preparación, la hora de la verdad se acerca. El Unicaja debuta el viernes ante el Valencia Basket (21.30 horas) en el Carpena y hay cuatro jugadores que se vestirán de verde por primera vez en un encuentro oficial: Brian Roberts, Jaime Fernández, Kyle Wiltjer y Mathias Lessort. Y, de ellos, tres no han jugado nunca en la Liga Endesa. Salvo el base madrileño criado en el Estudiantes, los demás también vivirán por primera vez su estreno en la competición nacional.

El más experimentado de todos es Brian Roberts. A sus 32 años, tras una temporada en el Olympiacos y cuatro cursos en la NBA, le ha llegado la hora de dar el salto a Málaga. Roberts tiene muchas ganas de arrancar ya: «Espero grandes cosas de este año y llegar lejos. Estamos trabajando muy duro y realmente estoy contento con todo, con el equipo. Hay un gran grupo de chicos y estamos deseando que comience ya esta temporada. En todos los equipos que estuve, yo traté de dar todo y estoy preparado para este nuevo reto. Sabía al venir aquí que llegaba a la ACB y vamos a jugar un montón de partidos, y me siento preparado para ese reto», explicó a este periódico el estadounidense.

Al fin y al cabo, lo que al jugador le encanta es jugar, por eso este empacho de cuatro partidos en los primeros diez días de curso les encanta: Valencia, Fuenlabrada, Rytas Vilnius y Real Madrid. «Comenzamos con un calendario muy difícil. Yo pienso que estamos trabajando muy duro para prepararnos para todo esto y ahora llegan estos partidos, pero estoy ansioso de que comiencen», comentó.

El pipiolo de los cuatro debutantes es Mathias Lessort. El francés es un tipo amable que, detrás de su duro aspecto, esconde a un chaval de tan sólo 22 años. «Espero poder ganar los máximos partidos posibles. Estoy contento aquí, hay muy buenos chicos. La ciudad es muy bonita. Por supuesto: sol, playa y tenemos encantadores lugares. Los nuevos compañeros me han recibido con los brazos abiertos y es fácil tener buen ambiente en el equipo porque todo el mundo me ha dado la bienvenida», narró el pívot de 2,05 metros. «Vamos a ir arriba, creo que la gente compite en este equipo cada día, en cada entrenamiento, y eso es importante, a la gente le gusta competir y yo creo que vamos a poder competir por ganar algún título».

Esa es la palabra mágica: título. Todos han sido jugadores de éxito que en otras etapas han saboreado las mieles del triunfo. El objetivo es hacerlo también en Málaga. Kyle Wiltjer, ala-pívot canadiense, confía también en las posibilidades del grupo. «Yo espero lo mejor de la temporada porque hemos trabajado muy duro durante esta pretemporada y estoy realmente expectante. El objetivo es conseguir luchar por títulos, desde el comienzo de la temporada nos lo hemos propuesto», aseguró Wiltjer. Para ello es clave el buen ambiente dentro del grupo, algo que se está consiguiendo. «Tenemos un gran ambiente en el vestuario. El otro día nos fuimos de barbacoa, y estas cosas son muy importantes en el baloncesto. Estoy ilusionado».

La experiencia, a pesar de sus 25 años, le sobra a Jaime Fernández. El base está como un niño con zapatos nuevos y, cada día, más feliz por haber hecho las maletas con destino a Málaga. «Me encuentro muy bien, todos me han acogido con los brazos abiertos, tanto el club como los jugadores. Ya me siento en casa aquí y me encuentro muy bien, no tengo ninguna queja».

Jaime no quiere echar la vista demasiado lejos y sólo piensa en el viernes. «Tengo muchas ganas de jugar contra el Valencia y sentirme como local en el Martín Carpena. Sé que el inicio de temporada es complicado, pero no me gusta pensar en más allá. Hay que centrar la energía y la concentración».