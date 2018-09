El Unicaja arrancará el curso con casi 7.800 abonados

El Unicaja ha logrado mantener la fidelidad de su masa social y arrancará este próximo viernes la temporada con casi 7.800 abonados, una cifra casi idéntica a la del pasado curso, y eso a pesar de que el equipo abandona la Euroliga por la Eurocup. El club tiene cerrados a día de hoy algo más de 7.600 asientos, a los que hay que unir de aquí al viernes casi 200 más.

La entidad está a la espera de recepcionar un paquete de más de 150 asientos que están bloqueados y que darán el visto bueno en las próximas 24 horas. Asimismo, también se está a la espera de confirmar otro medio centenar de abonos, algo que sucederá también entre hoy y mañana.

De esta forma, el Unicaja llegará a los 7.800 abonados, una cifra que realmente era difícil de prever cuando arrancó la campaña de abonos, el pasado 22 de junio. El club partió de 8.000 abonados de esta pasada temporada en Euroliga, y era sabido que mantener ese nivel de ocupación iba a ser realmente complicado.

Además del menor nivel competitivo de la Eurocup, los horarios tampoco ayudan. La Euroliga se ha jugado, salvo cuando hubo jornadas dobles, los viernes, mientras que la Eurocup se jugará en miércoles, un día más complicado para todos, especialmente para los más pequeños. Sea como fuere, las bajas han estado durante todo el verano en niveles bajos, y la estimación, según informó ayer el propio club a este periódico, es que haya, a partir de esta cifra de 7.800 abonados.

La campaña de abonados va a seguir abierta durante las próximas semanas, sin fecha aún prevista de cierre. Así que los aficionados que aún no tengan su carnet pueden adquirirlo a través de la web del club o bien en las tiendas oficiales. Los que mantengan su abono no deberán cambiar el carnet, ya que automáticamente se activa el chip de la tarjeta, y sólo ha de presentarla en la entrada este próximo viernes, para el debut contra el Valencia Basket. El abono incluye Liga Endesa y Eurocup, incluidos también los partidos que se jueguen de play off.

El club elaboró una simpática campaña en la que Alberto Díaz, Dani Díez y Carlos Suárez se lanzaban cubos de pintura verde. Ahora, cuando el equipo arranque la temporada, puede haber un nuevo en la campaña de captación de abonos.