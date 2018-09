Casimiro: "Una cosa es la pretemporada y otra, la competición"

Luis Casimiro Palomo ya está listo para arrancar su nueva aventura con el Unicaja. El veterano entrenador manchego ha regresado a Málaga para pilotar la nave verde y ponerse a los mandos de la nave malagueña, en la que el coach espera superar todos sus retos. Casimiro tiene claras ya varios asuntos. Uno de ellos, el que más interesa a los aficionados, es el nuevo estilo que tendrá su equipo.

También sabe Casimiro dónde le gustaría llegar al equipo, aunque evitó hablar de objetivos reales: "Nuestra exigencia es máxima. A un entrenador que vive bajo la espada de Damocles es difícil presionarle con objetivos. Que compita mañana, el martes, eso te va a dar. Volver a la Euroliga o ganar un título está ahí, pero por más vueltas que le demos, en el día a día se va a conseguir. Que el equipo trabaje bien para ganar partidos y llegar a objetivos máximos", simplificó.

El manchego ha incorporado este verano a cuatro nuevos jugadores: Brian Roberts, Jaime Fernández, Kyle Wilter y Mathias Lessort. "Los nuevos tienen experiencia en el baloncesto europeo. Tanto la Euroliga como la Eurocup son similares a la ACB. Pero tienen que conocer el nivel arbitral. Posiblemente tendremos problemas de faltas en algunos jugadores, cualquier error o carencia se explota al máximo. La adaptación ha sido muy buena. Hay una gran actitud todos. Son jugadores con gran ética de trabajo, maravillosa. Se puede trabajar con ellos perfectamente, no han tenido ningún problema. Han dado ese punto extra de ética y técnica de entrenamiento. Se han incorporado a un grupo con esa dinámica. Estoy contento con todos. Los nuevos, los que han llegado allí. Esperamos competir bien y que salgan las cosas".?

Del trabajo a los automatismos

?Ha sido una pretemporada muy atípica para el equipo. La "Ventana FIBA" dejó al Unicaja sin siete internacionales durante 10 días. Y eso es algo que lo ha complicado todo. El equipo lleva ya trabajando una semana junto. "En tres ó cuatro días se puede afianzar algo, para seguir insistiendo. El cambiar un aspecto básico, que pueda parece insignificante, y hacerlo un automatismo cuesta mucho. Automatismo con buenas lecturas es complicado alcanzarlo. Ahora estamos enfocados a nivel mental. El gran cambio que debe dar el equipo está en la cabeza. La motivación, el entusiasmo por hacer cosas bien. El primer partido rompe el hielo, pero después vienen cuatro partidos en una semana, no es cuestión de un día. Sólo el primer partido no, hay que estar. Más ante el Valencia".

Ahora se trata de que el equipo se vaya consolidando y para eso hay que trabajar y seguir jugando y compitiendo. Los roles del equipo, avisó Casimiro, "son variables": "No lo voy a mantener toda la temporada. Depende de la actitud, del rendimiento... Si todo va bien, quiero roles de minutos parecidos. Puede cambiar la importancia y responsabilidad. Lo que más le importa es eso".??El Unicaja arranca la temporada frente al Valencia Basket este viernes por la noche en el Martín Carpena (21.30 horas): "Aquí ha habido luchas con Valencia, es un club de muchísima competencia con Unicaja, siempre confeccionado para estar ahí. Ha mantenido una estructura muy grande, con tres jugadores nuevos y uno, Mike Tobey, que ya estuvo. La filosofía y dinámica de trabajo, con un entrenador que ya estaba ahí, tiene una continuidad".??

El Unicaja jugará cuatro partidos en sólo 10 días en un arranque diabólico de temporada: "Los calendarios no son ni buenos ni malos, se hacen buenos o malos según los resultados. Si no cumples en un calendario fácil pues es malo. Lo que quiero es que el equipo tenga la misma personalidad allá donde juegue. En el Carpena o fuera. Sé que jugar en casa da motivación extra, pero me gustaría tener la personalidad".??"Se percibe buen feeling en el vestuario, buen ambiente de trabajo. Puedo convencerles, pero los que deben hacer eso son ellos. Detecto que forman buen grupo, fuera de la cancha también, se han juntado para hacer actividades fuera del baloncesto. Eso viene bien para momentos difíciles, que sea un núcleo sólido a nivel de vestuario para malos momentos".

Vuelta a Málaga

El entrenador manchego ha regresado a Málaga tras una breve experiencia hace siete años. Casimiro nota cambios en el club: "El club ha mejorado en estas seis temporada. Lo he notado muy mejorado, en pequeños detalles, a nivel de día a día, ha crecido muchísimo. Llámese de nutrición, de aporte para los jugadores antes y después. Todo tipo de cosas que te facilitan la vida. A nivel de estructura, lo que más me llega, se tiene las ideas muy claras. Se ha crecido con la figura de Carlos, potenciada como director deportivo dentro del club. Es muy bueno, aspecto de crecimiento para que los profesionales estemos centrados en la cancha".??

Y sobre la carrera por la Euroliga, dijo: "En la pelea Unicaja-Valencia se coló Gran Canaria el año pasado. Pero la diferencia con los tres de arriba es considerable. Para contratar jugadores, tienen acceso a más talento y capacidad atlética. Pero haciendo tu trabajo bien puedes desbancar a clubes más poderosos. Hay una línea amplia, no insalvable, pero tienen esa garantía".