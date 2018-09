Fiesta verde para abrir la Liga

Que levante la mano el que se sentó este viernes en la grada del Martín Carpena, a las 21:29 horas, convencido de que el Unicaja se iba a estrenar en esta Liga Endesa 2018/2019 ganando al Valencia Basket. Después de una pretemporada plagada de sombras, con muy pocas luces, con demasiadas derrotas, mínimas alegrías y sensaciones muy preocupantes, casi nadie daba un duro anoche por los de Luis Casimiro. Y el que diga lo contrario€

No hay manera. Cada año pasa lo mismo. Creemos que la pretemporada es el evangelio y que los amistosos son ejemplo de lo que está por venir. Y ni la pretemporada ni los amistosos tienen la más mínima importancia. A las pruebas me remito después de ver los 40 minutos de ayer. Y es que a la hora de la verdad, cuando ganar sí era importante, cuando la derrota ya no tiene remedio, el Unicaja ofreció una versión muy potente de sí mismo para sumar un triunfo que ¡ojo! no es uno más de la temporada.

Porque que nadie se olvide de que el gran objetivo para los cajistas este curso es volver a la Euroliga y el «enemigo público» número 1 para cumplir este reto es este Valencia Basket de Jaume Ponsarnau. Luego puede aparecer un Herbalife de turno que se cuele en la fiesta, es verdad, pero que el triunfo de ayer ante los taronja vale doble es muy evidente: ganas tú y pierde tu rival directo. Por eso estaremos todos de acuerdo en que lo de anoche fue el arranque soñado. ¿O no?

El nuevo Unicaja de Luis Casimiro jugó bien, sobre todo en un primer tiempo en el que sorprendió por su buena actitud defensiva y su trabajo en el rebote. Por poner un «pero» al global de los 40 minutos, el mal esprint final del partido, en el que tras un +21 se quedó el average en 'solo' +13. Cualquiera lo hubiéramos firmado antes del partido, pero visto lo visto, a mí, desde luego, me supo a poco.

El equipo corrió con criterio, tuvo paciencia en el cinco contra cinco, se fajó atrás y eso le bastó para sumar el 1-0 en la clasificación y para cargar de moral a una «marea verde» que salió anoche del Carpena henchida en sí de gozo después de ver a su equipo luchar cada balón en unos primeros 40 minutos del curso más que ilusionantes. Hay todavía margen de mejora, es evidente, pero el estreno no era fácil y tuvo un final feliz para alegría de todos.

Dentro del buen partido en general del equipo, el primer día en la «oficina» de los cuatro nuevos fue más que positivo. Wiltjer anotó los primeros 13 puntos del equipo, en un estreno triunfal en el que se metió al Palacio en el bolsillo al grito de «MVP, MVP, MVP».

Si el protagonista inicial fue el ala-pívot canadiense, Jaime Fernández tomó el relevo en el segundo cuarto. El base-escolta madrileño se gustó anotando 9 puntos y llevando un ritmo frenético que fue incapaz de contestar el Valencia y que llevó el marcador a una máxima renta de 11 para los verdes al descanso, 45-34.

Otra de las caras nuevas, Brian Roberts, tomó el testigo en un tercer cuarto en el que el Unicaja se disparó en el marcador, con rentas en torno a los 20 puntos.

Lessort, por su parte, no tuvo un momento estelar como el resto de sus compañeros recién llegados, pero anotó, reboteó y hasta pasó con solvencia contribuyendo como el que más a la victoria final de los verde y morados.

Por cierto, Dani Díez y Viny Okouo se quedaron inéditos. El pívot pagó su mala pretemporada con un banquillazo. Lo del madrileño parece más una llamada de atención, un aviso de que jugar no va a estar fácil para nadie. Habrá que ver porque una rotación de 10 parece corta ante todo lo que está por venir.

El estreno de la Liga 2018/2019 ya es historia. No hay mucho tiempo para sacar pecho. El lunes, viaje a Vilnius para empezar el martes la Eurocup en la pista del Rytas lituano (antiguo Lietuvos). Y el jueves, visita al Montakit en Fuenlabrada. Y el domingo, al Wizink Center contra el Real Madrid€ Va a ser una semanita movida. De momento, todo es felicidad. ¡Qué alegría más grande!

Los números del partido