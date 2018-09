El Rytas-Unicaja de la Eurocup no tiene aún televisión

Los aficionados del Unicaja tienen un problema. La Eurocup aún no ha cerrado qué cadena de televisión va a emitir los partidos de los equipos españoles que participan en la segunda competición continental. Movistar+ está bien posicionada y va a hacerse con los derechos audiovisuales de la competición, pero no va a emitir los encuentros. En principio, la plataforma de pago va a limitarse a realizar la producción de los duelos del torneo, pero no pretende emitir los partidos por ninguno de sus canales.

La Eurocup pretende hacer caja y se «mueve» para vender los derechos de esos encuentros. A día de hoy, por ese motivo, la emisión del Rytas Vilnius-Unicaja de este próximo martes está en el aire. De esta forma, los aficionados verdes no tendrían forma de ver en televisión el encuentro.

El torneo ha contactado con diversas cadenas. El canal temático Teledeporte está muy bien posicionada para ofrecer los choques de los equipos españoles. También Eurosport se ha interesado por la Eurocup. Canal Sur estaría encantado de emitir los encuentros del Unicaja, pero no va a entrar en una puja económica, ya que sí está dispuesta a producir los partidos, pero no a pagar por los derechos de emisión.