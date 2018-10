Casimiro: "La clave es ese 55% en triples"

El entrenador del Unicaja, Luis Casimiro Palomo, ha conseguido este jueves por la noche, en la pista de uno de sus exequipos, el Montakit Fuenlabrada, una victoria de mérito, su primer triunfo a domicilio esta temporada. El técnico verde inició su valoración del encuentro asumiendo que iba a ser "un partido complicado. "Creo que la clave ha estado en el tercer cuarto, hemos dominado el rebote, que no lo habíamos dominado hasta ese momento, y yo creo que hemos hecho ocho rebotes ofensivos en esa tercera, en el tercer cuarto, hemos hecho mejor defensa, sin dar segundas opciones. Y luego la otra clave está en el acierto desde la línea de tres puntos, haciendo un 55%, habiendo tirado 33 triples, pues creo es la clave. Nos da muchas posesiones extras para que tenga que consumir el equipo contrario".

Se le preguntó por el viaje desde Vilnius y cómo iba a sentarle el triunfo ante el Fuenlabrada antes de visitar el próximo domingo al Real Madrid. "La victoria nos viene genial", se sinceró, y continuó: "Tenemos la mentalidad de pensar en el siguiente partido, en la siguiente acción del partido, el no acordarnos mucho de atrás. Entonces ahora mismo, contentos y satisfechos del trabajo que ha hecho el equipo, porque ganar en esta cancha es muy complicado y lo hemos hecho y lo hemos sufrido. Y aparte de ganar, nos sirve para aprender mucho", explicó el manchego en sala de prensa tras el encuentro.

Al entrenador verde se le preguntó si ese abuso del triple puede ser contraproducente en un futuro. "No, venimos jugando ya así, el otro día hicimos muy buen porcentaje de tiro de tres contra Valencia y es una de nuestrsa armas, entonces no estoy nada preocupado por eso, al contrario, estoy muy contento porque creo que tenemos equilibrio, porque al final tanto Shermadini suma puntos como Lessort, que son interiores, Mathias hace 12 puntos y 21 de valoración, Gio hace casi 10, hablamos de casi 20 puntos ahí, también Carlos Suárez. No me preocupo, estoy muy satisfecho de nuestra amenaza exterior".

Jaime Fernández ha sido el factor desequilibrante para el Unicaja. El madrileño ha establecido un nuevo récord del Unicaja con 8 triples en la ACB y el entrenador habló de que estuvo "muy brillante". "Ha estado muy brillante en el tiro de tres puntos. Creo que Fuenlabrada ha hecho ese planteamiento, posiblemente de no dejarle penetrar, concederle el tiro de tres puntos, y él lo ha visto y el primero lo ha fallado, pero ha tenido personalidad de seguir tomando tiros que les permitían y ha estado muy acertado. Sobre todo destacaría la personalidad que ha tenido para seguir jugando en la concesión que le daba el equipo contrario", se despidió Luis Casimiro.