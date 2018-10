Jaime: "Me salió un buen partido"

Jaime Fernández es hoy un hombre feliz. El jugador del Unicaja fue la clave del triunfo del equipo malagueño este jueves por la noche en Fuenlabrada, donde los cajistas se impusieron por 79-93, en un partido que le coloca con dos triunfos en las dos primeras jornadas de la Liga Endesa. En el partido, Jaime estuvo letal, y con su extraordinria actuación guió al equipo verde a la victoria, firmando además un par de récords, tanto en lo colectivo como en lo individual.



Jaime quiso este viernes restar trascendencia a su exhibición y valorar más la victoria del equipo "en una pista muy complicada de ganar, ante un rival muy duro. "Es una alegría muy grande para nosotros, el 2-0 es muy importante y seguimos construyendo y creciendo como equipo y con victorias siempre es mejor. Me salió un buen partido, metí bastantes triples y contento por ayudar al equipo y sobre todo por la victoria", explicó el base-escolta en declaraciones distribuidas por el club desde Los Guindos.



Jaime transformó ante el Fuenlabrada 28 puntos, con 8 de 11 en triples, y llegó a los 32 de valoración. El madrileño ha conseguido batir el récord de triples del Unicaja en la Liga Endesa al anotar 8 de 11 intentos. La mejor marca del club de Los Guindos estaba hasta ahora en 7, en poder Omar Cook (2009), Louis Bullock (2004) y Tomás Jofresa (1997), en la ACB. El récord de triples del Unicaja en un partido es de Thomas Kelati, que anotó nueve en un encuentro de Euroliga ante la Lottomatica de Roma en 2008/09. "No sabía lo del récord. Meter ocho triples no es fácil, me bloquearon bien, Mathias me dio tiros abiertos y jugamos bien y metí bastante. Para el próximo partido, con la mitad también me vale", bromeó el jugador criado en el Estudiantes.



Ahora, toca resetear y pensar en el futuro. Y eso significa visualizar ya el Real Madrid-Unicaja de este próximo domingo en la capital de España. "Es un campo muy complicado, quizá el mejor equipo de Europa ahora mismo, han hecho la pretemporada con casi todo el equipo al completo y están bastante rodados para la época que estamos. Vamos con la ilusión de hacer un buen partido y competir, vamos a centrar en trabajar lo nuestro y seguir construyendo, y vamos con ambición".



Su extraordinario acierto en el tiro exterior le ha llevado, además, a destrozar su tope anotador en la competición tras más de doscientos partidos disputados. Jaime Fernández anotó ante el "Fuenla" 28 puntos, que mejoran los 26 que firmó en un encuentro en Bilbao de 2015. De aquel mismo día databa su récord en valoración, 27, destrozado por los 32 obtenidos en esta Jornada 2. Con esta actuación Jaime Fernández confirma ser uno de los jugadores a seguir esta temporada.