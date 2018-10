Casimiro: "Estamos demostrando muchas cosas buenas"

Luis Casimiro Palomo, entrenador del Unicaja, se mostró muy satisfecho por el buen trabajo del equipo, no sólo este martes por la noche ante el Fraport Skyliners de Frankfurt, sino en lo que va de temporada, porque dijo que sus jugadores están "demostrando muchas cosas buenas". "Veníamos arrastrando cosas positivas. Tratamos de ser autocráticos. El equipo, desde que comenzó, está mostrando muchas cosas buenas. Cuando se nos ha puesto el partido de cara hemos hecho un juego más directo, de canastas rápidas, con contragolpes. La clave, tras el minuto cinco, ha sido el trabajo que hemos hecho en defensa y hemos hecho un partido muy diferente. Estamos demostrando muchas cosas buenas".

Respecto al encuentro, Casimiro opinó que el Unicaja sacó del partido al Skyliners. "Hemos hecho un muy buen trabajo defensivo y a los cinco minutos les hemos sacado de su estilo de juego, no han encontrado su momento y controlamos el partido y les hemos sacado de su línea. Ellos ganaron a Turín y al UIm y hacen mucho mejor baloncesto del que han hecho", explicó. "Los partidos hay que trabajarlos. Arrancar el partido es complicado y hay que irlo amasando y trabajarlo. Cuando hemos hecho el primer cinco ha hecho su trabajo y con gente de refresco el equipo ha dado un paso adelante, atacando a Heslip en defensa, defendiendo bien a Murphy, y a Robertson lo hemos secado, que es un anotador compulsivo".

No quiso Casimiro hablar de nombres propios. "Normalmente tiene que hacerlo extraordinariamente bien. Soy un entrenador que no destaco, ni para bien ni para dejar en evidencia. Hablé de Jaime porque un periodista de Fuenlabrada me preguntó. Por ahí no vas a encontrar muchos titulares", aclaró.

El Unicaja jugará el domingo ante el Gran Canaria, el equipo que él dirigió los dos últimos años. "Es el club donde he estado los dos últimos años. La primera temporada conseguimos un título. La segunda jugamos una final de Supercopa, una semifinal de Copa del Rey y el equipo queda cuarto metiéndose en Euroliga. Y por tanto sí es especial, porque el pasado es inmediato y es un partido especial, tengo muy buen recuerdo y sentimientos del club.

Si algo tienen los equipos de Salva Maldonado es que mantienen el ritmo, ganen o pierdan. Les ha costado iniciar la temporada, como a todos, porque han tenido una pretemporada muy atípica por ausencias y lesiones, y van a hacerlo bien, ganen o pierdan. Es un equipo peligroso y si están acertados de tres son temibles y si no lo están tanto, son más asequibles. Hay que hacer un buen trabajo".

Gordon Walter Herbert: "La diferencia fueron las sustituciones"

El entrenador del Fraport Skyliners Frankfurt, Gordon Walter Herbert, felicitó al Unicaja por la victoria y destacó que la clave estuvo en "los cambios", cuando los dos equipos comenzaron a rotar jugadores. "Felicidades a Málaga. Lo primero es que jugamos bien los primeros cinco o seis minutos, pero en el segundo cuarto sólo jugamos tres o cuatro. Jugamos fuertes 10 minutos y ellos nos machacaron en esos malos momentos. Ellos rebotearon mejor y metieron 25 tiros libres y nosotros sólo uno, y esas fueron las diferencias. Demasiadas faltas en defensa, manos?

Es un gran club, un gran equipo y juega un gran baloncesto", destacó el finlandés.

Preguntado sobre dónde estuvo la clave del cambio de los dos equipos, Herbert fue claro: "las sustituciones". "Jugamos mal, jugamos mejor con nuestro pívot, con Wohlfarth, que lo hizo bien en defensa, y con Heslip, pero cuando no estuvieron los dos se notó. En la cancha ellos tuvieron más intensidad y jugaron mucho más fuerte", finalizó.