Partido europeo con trampa

Será el cuarto partido en 8 días para los de Luis Casimiro, que ayer a mediodía regresaron de Madrid.

Lo del baloncesto y los calendarios no hay quién lo entienda. Después de un verano eterno, con más de 100 días sin competir, ahora nos sale el básket hasta por la orejas. Y es que hoy, 46 horas después del bocinazo final del último partido liguero en el Wizink Center de Madrid, el Unicaja vuelve a jugar. Será el cuarto partido en solo ¡¡8 días!! Una burrada se mire por donde se mire y lo explique quien lo explique.

El caso es que el equipo cajista se estrena hoy en Europa como local recibiendo en el Martín Carpena la visita del Fraport Skyliners alemán. El Palacio abre sus puertas para acoger una segunda jornada de la primera fase de la Eurocup en la que está prohibido fallar. Y es que tras perder con el Rytas lituano, es obligatorio ganar hoy para no pasar apuros en una liguilla de solo 10 jornadas y en la que ganar los partidos de casa es pasaporte seguro para el Top 16.

La lógica dice que el Unicaja es muy favorito. Para el partido de esta noche y para estar en la segunda fase, con los 16 mejores equipos de la segunda competición del baloncesto continental. Pero sería bueno no descuidarse por si acaso. Sobre todo porque el exceso de viajes y de partidos puede hoy igualar las fuerzas con los germanos, menos exigidos en lo físico en este arranque de temporada.

¿Estamos ante un partido trampa? Pues puede que sí. Las sensaciones son muy buenas, sobre todo tras la exhibición de carácter que mostró el equipo en la pista del Real Madrid, por mucho que todo acabara en derrota. Pero es que el cansancio acumulado también es evidente después de tres visitas consecutivas a Vilnius, Fuenlabrada y Madrid.

El Fraport de Gordon Herbert se presenta en Málaga con 1-0 en la clasificación después de lograr la victoria en el primer partido de esta Eurocup 2018/2019, la semana pasada. Los alemanes ganaron en la prórroga, en su pista de Fráncfort, al Fiat Turín italiano. El grupo D de esta «hermana pequeña» de la Euroliga está muy equilibrado. Solo el Mornar Bar de Montenegro parece un escalón por debajo del resto. O sea, que cada partido va a ser una lucha cuerpo a cuerpo brutal para saber qué cuatro pasan y qué dos equipos se quedan fuera de la segunda liguilla.

Luis Casimiro vuelve a tener a toda su plantilla en perfecto estado de revista. El equipo ha demostrado en estos primeros partidos de la temporada que va por el buen camino. Los nuevos se han adaptado bien a los roles del equipo y algunos jugadores que con Joan Plaza tuvieron un mal año el curso pasado, parecen querer cambiar su suerte. Shermadini o Milosavljevic son dos buenos ejemplos. El partidazo del alero serbio en el Wizink Center hace creer que «Gagi» pueda ser uno de los grandes «fichajes» del nuevo Unicaja de Luis Casimiro. Muchas miradas estarán pendientes hoy en él esperando otro buen día suyo.

Habrá que ver cómo reacciona el Carpena a esta primera llamada continental de la temporada. Hay un cierto run-run sobre que esta competición es poca cosa, sobre todo en esta primera fase. La mayor parte de los aficionados ven al Unicaja no solo en el Top 16 sino incluso ya en el cruce de cuartos de final. A ver, es cierto que esto no es la Euroliga. Aquí no juegas contra el Fenerbahce, el CSKA, el Olympiacos, el Panathinaikos€ Pero esta Eurocup tampoco tiene nada que ver con la que jugó y ganó el Unicaja hace dos temporadas. Aquí hay muchísimo más nivel. El Unics Kazan, el Estrella Roja, el Zenit, el Lokomotiv Kuban, el Valencia, el Galatasaray€ Hay muchos gallos con ADN de Euroliga y no será fácil ni siquiera ir pasando las rondas. Admito que habrá más de uno que no se lo crea, pero tiempo al tiempo. En la pista del Rytas, la semana pasada, llegó el primer aviso.