El Unicaja somete al Skyliners en la Eurocup

Viny Okouo se estrenó en la presente temporada jugando algo más de seis minutos en el esprint final, con todo ya decidido

Objetivo cumplido. El Unicaja sumó su primera victoria del curso en la Eurocup después de 40 minutos en los que demostró estar muy por encima de su rival, un Fraport Skyliners alemán que bastante tuvo con aguantar los cinco primeros minutos con el marcador más o menos igualado.

El equipo volvió a ofrecer una buena imagen. Es verdad que el rival no era de postín, pero no se puede negar que el Unicaja estuvo serio, impuso el ritmo que más le convenía, dominó los aros y jugó con su rival cómo y cuándo quiso.

La derrota de la semana pasada en Lituania, en el estreno de la Eurocup, obligaba a no fallar a los de Luis Casimiro. Es evidente que el Unicaja va a estar sí o sí en el Top 16 europeo porque va a ser uno de los cuatro primeros de esta primera liguilla, pero no es menos cierto que una segunda «euroderrota» seguida en una competición de solo 10 jornadas, habría obligado en las próximas semanas a un sobreesfuerzo que tampoco es necesario a estas alturas, sobre todo pensando en todo lo que tiene que venir en los próximos meses.

Era un día para no fallar. Y el equipo no falló. Se puso el mono de trabajo desde el primer cuarto, le demostró al Fraport que el Carpena es siempre un fortín en el que ganar está solo al alacance de muy pocos y brilló por instantes con sus transiciones rápidas, con su actitud defensiva, con su insultantre dominio en el rebote (36-19) y con un porcentaje de acierto muy meritorio del 69% en tiros de 2.

El Carpena, desde luego, se divirtió de lo lindo con la victoria y con el espectáculo que ofrecieron los verdes. El único pero fue la baja asistencia. 5.674 espectadores son muy pocos para lo que el equipo merece. Ojalá los próximos partidos cambie el aspecto de la grada. El básket que juega este Unicaja, desde luego, es para disfrutarlo en directo.

La verdad es que no hubo mucho partido entre cajistas y teutones. El choque fue un monólogo en verde y morado casi desde el salto inicial. Es cierto que el Fraport tuvo sus cuatro minutos de gloria en el arranque, en los que llegó a doblar al Unicaja en el marcador, 6-12. Pero un par de chillidos bien pegados por Luis Casimiro desde la banda y el despertar del equipo en ataque y en defensa dejó las cosas en su sitio recién iniciado el segundo cuarto, con un 28-14 producto de un parcial escandaloso de 22-2 para los de Los Guindos.

Los germanos fiaron su suerte a los lanzamientos triples. Tres seguidos les valieron para coger aire en el partido, 36-27. Pero el Unicaja estaba para pocas bromas y otro acelerón de los verdes dejó el partido visto para sentencia al llegar la hora del descanso, 47-30.

En el tercer cuarto no cambió la dinámica. El Unicaja marcó de salida una máxima de +19. Los alemanes volvieron a encomendarse a «san 6.75». Cuando les entraban dos o tres triples seguidos, rebajaban la diferencia, pero cuando el balón no encontraba la red, el Unicaja volvía a marcharse con rentar en torno a los 15 de ventaja.

Por si todavía quedaba alguna duda de si el Skyliners podría remontar, dos de los jugadores más importantes del rival, el base Heslip y el pívot Murphy, se cargaron con cuatro faltas mediado el tercer cuarto. Con sus rotaciones muy limitadas, el Fraport bastante hizo con llegarn al minuto 30 sin una sangría mayor que el 64-48 que reflejaba el marcador a falta de los últimos 10 minutos.

El último cuarto tuvo poca historia. Lo más importante fue ver el debut esta temporada de Viny Okouo, al que Casimiro le dio los seis últimos minutos del partido. Al canterano le dio tiempo para meter un par de canastitas y para volver a sentirse jugador. Ojalá sea el principio de un buen año para él... y para el Unicaja.

El Fraport Skyliners ya es historia. Después de 4 partidos y 3 viajes en 8 días, el Unicaja se toma a partir de este miércoles un minirespiro. Hasta el domingo no vuelve a jugar y, además, será otra vez en casa, ante el Herbalife Gran Canaria, el exequipo de Luis Casimiro. O sea, que se olvida de aeropuertos, estaciones y autobuses. Será una buena oportunidad para seguir sumando victorias y buenas sensaciones ante otro rival que se puede decir «directo» en la pelea por estar a «rebufo» de los «grandes» en la Liga Endesa.