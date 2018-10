Conato de lío al acabar el Unicaja-Gran Canaria

El Unicaja-Gran Canaria, un partido en el que brilló la deportividad en todo momento, acabó con un conato de pique que no pasó a mayores. El equipo malagueño llegó a dominar el encuentro por 18 puntos en el minuto 29, pero el Granca se puso a 6 a unos minutos del final. La magia de Jaime Fernández sacó al Unicaja del apuro. Con el partido ya sentenciado tras un triple del madrileño, el Unicaja aún tuvo una última jugada, en la que Milosavljevic se colgó del aro. Sin embargo, esta acción fue anulada por el trío colegial, tras consultar el "Instant Replay", y la canasta no subió al marcador, dándose por bueno definitivamente el 89-76.

Sin embargo, esta última canasta que no fue validada no gustó demasiado entre la plantilla del Gran Canaria. El americano Chris Evans le echó en cara a Milosavljevic esa acción postrera, con el partido ya finiquitado. El serbio se defendió y en pleno intercambio de palabras apareció en escena Viny Okouo, que le echó un poquito más de pimienta al tema.

El asunto no pasó a mayores, aunque la grada del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena silbó ese gesto de Evans, ya que entendió que estaba fuera de lugar. Bien es cierto que, en muchos partidos, cuando el choque está ya sentenciado esa última jugada se deja morir el balón esperando que suene el bocinazo final. Pero no es menos cierto que Unicaja y Gran Canaria son rivales directísimos en la lucha por volver a jugar la Euroliga el año que viene, y que el basketaverage particular puede ser un factor clave a final de curso.

Bien hace Milosavljevic en ir a anotar esa última canasta, porque es mejor ganar por 15 que por 13 puntos. Una canasta puede hacer bailar la clasificación final cuando acabe la Fase Regular. La Euroliga da una plaza al mejor equipo español al margen de los tres con Licencia A (Real Madrid, FC Barcelona y Baskonia), por lo que el Unicaja debe luchar por ese lugar y recuperar su estatus.

El equipo verde ha ganado un puesto en la clasificación tras esta jornada y ya es cuarto, por detrás, precisamente, de Real Madrid, Barcelona y Baskonia. El equipo malagueño jugó este domingo un brillante encuentro ante el Gran Canaria. Brian Roberts, que tuvo que pasar por el hospital el viernes y el sábado por un virus, pudo jugar y ayudar a sus compañeros "como un campeón", como resaltó al final del encuentro el entrenador del Unicaja, Luis Casimiro Palomo.