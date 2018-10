Casimiro: "El equipo está con confianza, implicado"

El Unicaja ultima ya la preparación del próximo encuentro de Eurocup, este miércoles en la ciudad montenegrina de Bar frente al Mornar, un equipo "peligroso", según avisó este martes al mediodía Luis Casimiro, que se siente satisfecho por el trabajo desarrollado hasta ahora aunque pide "no mirar al pasado ni para lo bueno ni para lo malo" y tener en mente sólo el futuro. El equipo malagueño se entrenó este martes por la mañana en el Martín Carpena ya a las 16.00 horas tomará un vuelo chárter para desplazarse a la capital de Montenegro, Podgorica. Desde allí, un hora larga en autobús hasta la costera localidad de Bar.

"Todos los partidos que tenemos por delante son los más importantes, sólo podemos estar concentrados en el siguiente partido. El trabajo es enfocarlo a este partido, cuya exigencia es máxima, independientemente dónde juguemos. No miro hacia atrás y la mentalidad es tener nuestra filosofía y olvidar el pasado, bueno y malo, y saber que tenemos un partido importante en Montenegro. No hay que mirar más allá. El siguiente partido es lo que nos debe mover, no pensar en lo que viene de atrás", explicó Casimiro.

El entrenador manchego analizó al rival de este miércoles, el Bar Mornar que ganó la pasada semana en Turín y se dejó avasallar en su debut por el Unics Kazan. "Juega con mucha agresividad en ataque, tiene una línea de perímetro peligrosa, con buenos tiradores. Por dentro tienen talento en su cinco que es Lukovic, sus "cuatro" juegan duro, tiran de tres... Es un equipo que está demostrando que está en forma ahora. Ha ganado en Turín, le ha ganado a Partizán. Es un equipo que está en racha y en forma. Yo diría que está equilibrado, porque tiene buen juego interior y gente peligrosa. No me ha sorprendido, porque cuando arranca la competición no sabes por dónde va a ir y cuál va a ser el resultado. Está demostrando que son capaces de hacer buenos partidos. Juegan un baloncesto dinámico en ataque, con muchas posibilidades y no me ha sorprendido", añadió.

Sobre el favoritismo que, a priori, tiene el Unicaja ante este encuentro, Casimiro se mostró muy cauto. "Tenemos que demostrarlo. Tenemos que hacer un buen trabajo. El equipo está con confianza, todo el mundo implicado, con ganas de hacerlo bien. Tenemos que describir cómo va a ir el partido. No me espero ni una cosa ni la otra, vivo muy el día a día. Son muchos años de entrenador y sé que todo es cambiante. No me planteo nada a priori. La mejora de los detalles que van a hacernos competir. Que cojamos los conceptos, las correcciones, las mejoras... No pensar en si estamos mejor o peor", dijo.

El equipo ha ganado cuatro de los seis partidos que ha disputado en este arranque de temporada, el último el domingo ante el Herbalife Gran Canaria, y las sensaciones que muestra son buenas, pero Casimiro señaló que la gente tiene los pies en el suelo. "Todo el mundo es consciente de que estamos empezando y de que está bien sacar los partidos adelante pero hay que mirar al frente. Hay que trabajar, detalles de la defensa y pesar en el equipo rival y en eso estamos en estas dos sesiones. Estoy contento con la implicación y el deseo de querer jugar bien y hay pequeños detalles, no hay ningún problema físico ni mental. Sabemos que debemos cerrar el rebote, hacer defensa de pick and roll, estar bien posicionado para las ayudas. Nos va saliendo, hay respetar bien los espacios, pasar bien la bola".

Casimiro se mostró muy satisfecho por cómo se viven los partidos en el Martín Carpena. "Lo encuentro mejor, hay mucho mejor ambiente, más afluencia de público. No había tanta afluencia en mi época y es súperimportante, que haya esa fidelidad, que venga la gente, porque esa es la razón de ser del deporte profesional, que vengan. Y yo creo que hay una buena transmisión de la cancha a la grada y de la grada a la cancha, he encontrado mejorado el "factor Carpena" y los jugadores dan ese extra que es difícil sacar fuera de casa", finalizó Casimiro, que dijo no sorprenden por el despido de Julbe, entrenador del Fuenlabrada: "No me sorprende nada en este deporte, sea en la casa que sea, en el deporte profesional estamos expuestos a esto".