El Unicaja juega en un pueblo de menos de 20.000 habitantes

El Unicaja disputará hoy un partido inédito en su largo ya palmarés. Jamás se ha medido el equipo malagueño al rival de hoy, el Mornar Bar de Montenegro. El equipo viajó ayer en chárter hasta Podgorica, la capital del país, y desde allí fue por carretera a la localidad costera de Bar. Poco más de 55 kilómetros y más de una hora de autobús, dadas las obsoletas infraestructuras del país. Tan sólo hay dos aeropuertos en el país, el de Podgorica y el de Tivat, a 65 kilómetros de Bar.

Montenegro logró su independencia de Serbia en 2006 y, desde entonces, se debate entre integrarse en la Unión Europa o seguir un camino ajeno al orden europeo. Se trata de un país relativamente próximo en distancia viajando en avión, pero lejano en costumbres e ideales. País algo anclado en el pasado, la homosexualidad, por poner un ejemplo, está prohibida y perseguida.

Lo curioso del rival de hoy es que la localidad de Bar no llega ni siquiera a los 20.000 habitantes. Muchos de los municipios de Málaga superan esa cifra. Para el club montenegrino lo de hoy es todo un acontecimiento, igual que cuando recibió al Unics Kazan hace dos semanas o al histórico Partizán serbio el pasado fin de semana. Los locales tienen su sede en el pabellón Sportska Dvorana Topolica, que hoy estará abarrotado con algo más 2.500 espectadores. O sea, que todas las familias de Bar tendrán al menos a un integrante hoy en la pequeña ratonera montenegrina.

Bar está situada en la costa adriática, pero no tiene nada que ver con la cosmopolita y turística Croacia. Aunque comparten costa y frontera, Montenegro está alejada de los grandes operadores turísticos. Y eso que hospedarse allí es tremendamente barato, ya que la renta per cápita de sus habitantes es sensiblemente inferior al de España. Bar se encuentra entre Budva y Ulcinj, con el lago Skadar no muy lejos en el interior.

El municipio de Bar no llega a los 40.000 habitantes y la opción de costa se complementa con la antigua ciudad de Bar (Stari Bar), que es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de época medieval, no sólo en Montenegro, sino en los Balcanes. Un pueblo muy coteto, con un puerto náutico realmente potente y donde el Unicaja se estrena en Eurocup.